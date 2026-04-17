フジテレビ系音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00～)の初回放送から一夜明けた17日、MCの上垣皓太朗アナウンサーと総合演出の浜崎綾氏が取材に応じた。上垣アナは放送を振り返り、音楽番組への想いを語った。

上垣皓太朗アナウンサー

上垣アナの真面目で実直な人柄を評価

番組の総合演出を務める浜崎氏は番組MCに上垣アナの真面目さや実直さを評価した。「初めて会った時に、上垣さんが手書きのノートを持ってきてくれて、そこにはご自身が担当している『めざましどようび』のコーナーのBGM選曲リストを持ってきてくれました。それが手書きで、そこも実直でとても好感が持てました」と番組開始前のことを回想した。

「今回、音楽番組の司会を受けるにあたって、今の音楽やアーティストを勉強されたと思います。昨日上垣さんが曲の振りの曲振りの時に言うセリフは台本ではなくて、ご自身で勉強された内容です。そういうところが演出という立場で見ていて、本当に真面目で実直で素晴らしいなと思うところです」と上垣アナへの対応を高く評価していた。

それを受けて上垣アナは、「出演される皆さんのこれまでの曲を勉強しました。HANAの皆さんであれば、(オーディションの)『No No Girls』も私、今回遅ればせながら初めて拝見しまして。こういう道をたどって、今日このステージに来てくださったんだなということに、自分の中で思いを深めてから臨むようにしました」と明かした。SNSでも注目を集めている上垣アナの前口上は、万全の予習の成果ともいえるだろう。

また、上垣アナは歌番組のMCの理想像を聞かれ、「私にとってのロールモデルを一つに決める必要はないのかなと思っています。25歳の等身大の感性で、思うことを伝えるのが大事なのかなと思っています」と想いを明らかにした。