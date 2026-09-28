今回の主役は、

日本プロ麻雀連盟所属、KONAMI麻雀格闘倶楽部･佐々木寿人。

老若男女問わず絶大な人気を誇る、麻雀界のスターだ。親しみを込めて、下の名前で「ヒサト」と呼ばれることが多い。

人気だけでなく、実力も折り紙付きだ。

Mリーグのレギュラーシーズンにおいては、ここまで234試合を打って、なんと+1434.8ポイントを獲得(2026年9月27日時点)。

堂々の個人通算成績1位である。

チームの立場で考えると、寿人を出していれば1試合につき7ポイント弱を持って帰ってきてくれる計算になるのだから、これほど頼もしい選手はいない。

麻雀のスタイルは、見ていて実に気持ちがいい「メリハリ型」である。

攻めるときはとことんまで攻めて、守るときはピタッとやめる。

竹を割ったような麻雀というか、とにかく爽快な打ち筋なのだ。

さらには、切るときのテンポもよく、寿人が登板する試合は早く終わる傾向にある。

Mリーグは基本的に月・火・木・金曜日という平日夜に行われるので、次の日に仕事があると、

「寿人が打つ日は、番組が早く終わるから、睡眠時間が確保できて助かるわー」

と思っている人も多いことだろう。

タイトルに「スピードスター」とつけたのは、打牌速度にも由来する。

そんな寿人がじっくりと考えるほど、難しい局面があった。

9/22(火)麻雀2ch 1試合目、南2局、

親番の寿人は、中盤にこのような手格好となっていた。

1つメンツがあるものの、やや苦しい形だ。

ここで寿人が切った南を、

「ポン」

南家の茅森が仕掛けてきた。

茅森は、

この時点で、ダブ南赤のイーシャンテンとなっていた。

次の手番で寿人は、

3索を引き入れて、2メンツ目が完成。

ここは端の9萬を打って、タンヤオでのアガリを狙っていった。

役をつけておけば、鳴くことが出来たり、リーチせずとも出アガリが効いたりして、終盤の立ち回りで選択の幅が広がる。

次巡、

7索を引いて、ソウズの形がよくなった。ここは打4索。

この4索も前に切った9萬も茅森には通っていない。

下家の茅森が仕掛けているのが気にはなるが、寿人はアガリを求めて斬り込んでいく。

次のツモは、

2萬であった。

ここでマンズで3ブロック目が出来たので、浮いている4筒をリリース。

「チー」

この4筒を茅森が鳴いて、テンパイ。

待ちは3-6索だ。

なんとかして追いつきたい寿人。

続いて、

寿人はドラの7萬を持ってきた。

テンパイへの受け入れ枚数が増えるとともに、手の打点的価値も上がった。ここは打7筒とする。

そんな中で、

「チー」

北家の大介も参戦してきた。

麻雀は四人でやるゲームだ。

自分だけがアガりたいわけではないので、このように仕掛けが飛び交う局も少なくない。

気持ちとしては焦ってしまうものだが、アガるため、無駄な放銃をしないためには、冷静な判断力が求められる。

この後、大介が切った8索を、

「チー」

寿人が鳴いて、テンパイを入れる。

速度を合わせる意味でも、自然かつ適切な仕掛けだ。

寿人は、

2萬を打って、ドラ表示牌待ちのカン6萬待ちにとった。

状況を見ていた優も、

8索を仕掛けてテンパイへと向かう。

接戦の南場にふさわしい「空中戦」だ。

そんな中で、寿人の手が「珍しく」止まった。

寿人は、

3索を持ってきて、どうするかを熟考していたのだ。

これは、茅森のアガリ牌だ。

一方、自身はタンヤオドラ赤、5800のテンパイ。

“テンパイしているからしょうがない”

と自分に言い訳をして、パッと切る方も多いことだろう。

だが、

寿人は盤面を見つめて、考えた。

俯瞰で見ると、

(黄色の牌かツモ切り、灰色の牌は「そのタイミングで仕掛けが入った」ことを示す。)

このようになっている。

上家の大介や対面の優の河を見ると、「下家にいる茅森に危険な牌を切っていない」ことが分かる。

二人が3-6筒を打っているのは、茅森がピンズを副露していることからも、もうピンズは完成していて待ちになっていないと読めるからだ。これは押しているうちに入らない。

大介や優は、テンパイしている可能性は低いだろう。

ならば、警戒すべきはやはり茅森だ。

前述のように、ピンズ待ちは考えづらい。

他の色で待ちの候補を絞っていくことにしよう。

ソウズなら「3-6索」が本命だ。6-9索も一応通っていないが、茅森は8索を早くに捨てているので、これはめったに出てこない待ちだろう。

マンズに関しては、「3-6萬」と「4-7萬」待ちが本線だ。茅森が仕掛けてから寿人が切った9萬に、茅森の声がかからなかったことから、6-9萬待ちはまずないと考えられる。

愚形待ちなどのレアケースもなくはないが、基本は今挙げた三筋が本線だ。

しかも、マンズ待ちに関しては、自分の目から5萬が3枚見えているのでワンチャンス。パターンとして、5萬絡みのリャンメン「3-6萬」と「4-7萬」はやや出にくくなっている。

よって、

「3索は打てない」

と判断した寿人は、

ソウズのメンツを壊して、4索を打ったのだ！

234索を維持するために茅森の現物である5萬を切ると、ソウズが横に伸びてテンパイしたときに、ドラの7萬が出ていくことになる。それは歓迎できない。

自身の打った4索が茅森に鳴かれなかったこともあって、このような「3索を打たない構え」にして、粘り込む選択だ。

次に寿人は、

6萬を引いてテンパイ復活！

2索を捨てて、8萬と3索のシャンポン待ちだ！

見事なローリングだ。

しかし、寿人の試練はここで終わりではなかった。

寿人が打った2索を優がポン。

寿人に回ってきたのは、

先ほど引いたばかりの、ドラ表示牌6萬だった。

寿人はテンパイを維持するために、マンズを選択せねばならない。

大介や優は、変わらず「危険な牌」を切っていない。見るべきは茅森だ。

6萬は通っていないので、切るのは現物の5萬かスジの8萬。

8萬に関しては、カンチャン待ちとシャンポン待ちが考えられるところだが、茅森は5筒や西よりも先に5萬を手放している。

もし、579萬とあったら、ドラを使い切るために5萬は引っ張ることになるだろう。

従ってカン8萬への警戒は解いてよし。シャンポン待ちはあるが、リスクとしては小さいと言える。

それならば――

勝負だ！

寿人は8萬を打った。

こうしておくと、マンズは、

345+赤56+678

で4-7萬待ちのリャンメンとなる。寿人はこの「待ちの広さ」を優先したのだ。

茅森の現物の5萬を切った場合は、

34赤5+66788

と、7萬のカンチャン待ちになってしまう。

もし、そうしていたら、

このハイテイでの4萬ツモはなかっただろう。

ハイテイタンヤオドラ赤、大きな大きな4000オールのアガリだ。

茅森の当たり牌を止めながら、微細なリスクに臆することなく待ちを広げ、自身のアガリを決めた寿人。

まさに会心の一撃だ。

このあとも得点を重ねて、寿人はこの半荘トップを獲得した。

試合中は鋭い眼光を卓に向けている寿人だが、

インタビューではこの笑顔。

普段の柔らかい雰囲気も、寿人の魅力の一つである。

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