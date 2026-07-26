夏と言えば青春。
アツい卓が立った。
Mリーグが出来たときから8年間、ずっとこの舞台で戦ってきた4選手が揃ったのだ。
アプローチは違えど、数十年間ずっと麻雀業界の先頭を走り続けてきた、この4人の対局。
しかも、Mリーグでは絶対に実現しない、萩原と瀬戸熊の同チーム「雷電対決」まで同時に叶っている。
まさにドリームマッチだ。
やはりというか、勝負のゆくえは非常にもつれた。
2試合で、上位2人が勝ち抜けとなるMトーナメント。
2戦目の南3局。
初戦4着の多井から、序盤にメンホンチートイツのダイナマイトリーチがかかる。
そこへ、
萩原が追いついた!
挟まれて困ったのが、
1戦目トップの亜樹だった。
萩原も多井も3萬を切っており、場に3萬は3枚見え。
一番安全に見える、
2萬が打ち出された!
「ロン」
萩原のアガリだ!
メンタンピンドラ、親の12000!
これで萩原は一気に勝ち上がりへと近づく。
だが、めくり合いに負けた多井も黙ってはいない。
南3局1本場に、メンタンピンツモ赤の2100-4100を決めて、オーラスに望みを繋ぐ。
全員に勝ち上がり条件が残る、凄まじいオーラスになった。
ざっと条件を見ていこう。
多井と萩原はトップをとれば通過。多井はハネマン以上のツモがメインの狙いだ。萩原は700-1300のツモでいけるので、打点もそこまで必要ではない。
瀬戸熊は1戦目が2着なので、今の並びだと自身がこの半荘でトップから2着に落ちても通過できる。現状、かなり有利なポジションである。
亜樹は親番なので、アガリは連荘となる。瀬戸熊がアガってくれれば基本的には通過だが、仮に亜樹がノーテンで流局した際にはテンパイ料で「萩原が瀬戸熊をまくるパターン以外は亜樹の通過」といったところだ。
各々、条件を確認して、南4局が始まった。
「リーチ」
多井が、ハネマンツモ確定のリーチを放った!
役ナシの状態でテンパイしていた瀬戸熊は、放銃できないのでオリにまわる。
次の手番で萩原は、
役牌の南がアンコの、広いイーシャンテンになった!
萩原は、
3萬を打ち抜いていく!
ガチンコ勝負だ。
その刹那、
「ツモ」
アガったのは、
役牌を鳴いていた亜樹だった!
発ドラ赤で2000オール!
亜樹の連荘だ。
多井、萩原はトップをまくればいい、という条件は変わらない。
南4局1本場は、
「ロン」
「12000は12300」
またもや親番の亜樹がアガリを決めていく!
南ドラ赤赤の12300。
ここで放銃してしまった多井は、敗退が濃厚となった。
条件が変わったので、また整理しよう。
難しいなと思う方もいらっしゃるだろうが、これがトーナメントの醍醐味であり、勝ち上がりを目指した「条件戦」の面白いところでもある。
多井は役満ツモ条件。
先ほどまで安泰だった瀬戸熊は、1戦目トップの亜樹が素点を持った3着へと浮上したことによって、ギリギリのところへ追いやられた。
萩原がトップをとると、瀬戸熊はトータル3着となって敗退してしまう。
萩原の条件は、500-1000以上。
2本場になったことで、500-1000は700-1200のツモアガリでも瀬戸熊を逆転できる。条件としては、かなり軽い。
亜樹はもう、よほどのことがない限り、親を流して終了だ。瀬戸熊や萩原に放銃してもよい。
要は、
「雷電二人が勝ち上がりを懸けた一局」となったのだ。
だからこの南4筒2本場、瀬戸熊は、
「チー」
「チー」
早々に2つ副露を入れて、最序盤からアクセル全開で進めていった。
瀬戸熊の上家に座っている多井が、条件的に絞れないのも大きい。
この瀬戸熊の動きを見て、
「チー」
萩原も仕掛けた!
ん…チー…??
なんと萩原は、この手格好からタンヤオに向かったのだ!!
普段のMリーグではまず見ることのない、萩原の遠い鳴きだ。
こうしないと、先んじて仕掛けている瀬戸熊に追いつけないと考えたのであろう。
門前進行では到底間に合わないので、タンヤオをつけて動いていくのは、いい判断だと感じる。
ゴールは遠く、暗い道の先にほのかな明かりが見えるだけ。
だがそれでも、萩原は果てしない闇の向こうへ手を伸ばした。
「チー」
萩原は、さらなる鳴きにも成功。
7索をカンチャンで鳴き、2メンツ目を完成させていく。ここは打東。
さらには、
2筒を引いた!
あの途方もなく遠い仕掛けが、泥臭い喰いタンが、中盤過ぎにイーシャンテンとなったのだ。
だが、手が進んだのは萩原だけではない。
次の巡目に、
ライバルの瀬戸熊が、浮いている3索にくっつけて、タンヤオのテンパイを入れた!
余った6筒が河に放たれる。
この6筒は、
「チー」
萩原の欲しい牌だ!
手で見えないが、6筒を赤57筒でチーをして、萩原は23筒とターツで持った4筒待ちとなった。
萩原は1筒を切っているのでフリテンだが、なんと4筒はこの時点で3枚も山にいた。
瀬戸熊の2-8索待ちも3枚。
ファンの方にはたまらない、黄色のユニフォームを着た二人の火花散る攻防。
しかし、勝者はどちらか一人。
いつまでも見ていたいと思えた、このレジェンドたちの共演は、
「ツモ」
瀬戸熊の2索ツモで幕を閉じた。
機敏に動いて、アガリを射止めた瀬戸熊がトップ。
萩原は、
悔しそうな表情で、瀬戸熊のアガリ形を見つめていた。
だが、試合が終わればノーサイド。
インタビューでは、
柔らかな笑顔を浮かべていた萩原。
軽妙な語り口で、
対局者を笑わせてもいた。
まるで、学校祭を思わせるような場の雰囲気。
40代、50代になっても、若者のように青春を謳歌できるのだ。
「麻雀キャリアの中で、一生忘れない一日になった」
と語っていた萩原。
やはり、麻雀というゲームは、
アツくて最高に「面白い」。
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