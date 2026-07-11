Mトーナメント2ndステージが始まった。

1stステージを2位で通過した者どうしがぶつかっていく。

ここからは、上位2人が勝ち抜けという「1位通過と2位通過の価値が同じ」システムとなる。

2ndステージに登場したのは、

小林剛。

U-NEXT Piratesを8年間引っ張ってきた「船長」だ。8年で、2回の優勝を経験している。

小林剛は来季、船から降りることが決まった。

「優しい海賊団」の船長も、自身を襲う不調の波には抗いきれなかった。

このユニフォームを着て対局するのは、Mトーナメントで一旦最後となる。

小林は、

いつもと変わらない穏やかな表情で、卓へと向かっていった。

一方で、心はアツく燃えていたのかもしれない。

そう思えるくらいの熱を帯びた選択が見られたのは、1戦目の南1局2本場。親番は小林。

小林は、25400点持ちの2着目であった。

そこへ、

佐々木寿人からリーチが飛んできた。

小林は、

「ポン」

寿人のリーチ宣言牌、5索をポンして勝負を挑んだ。

余談にはなるが、小林は、このような「副露」時に、鳴いた牌を見やすいところでストップしてくれる。

ここでは、ポンした5索を画像のところで「しばらくは止めたあとで」、右端に寄せていた。

この「一時停止」があると本当に見やすい。また、観戦記のライターとしても、スクリーンショットが撮りやすくていつも助かっている。

「麻雀を見てもらっている」という、プロ意識の高い選手、それが小林剛だ。

話を戻して、寿人のリーチ宣言牌5索を鳴いた小林は、

3索を切ってテンパイをとった。

3索とて通っている牌ではないが、テンパイが明らかな他家がいる以上、親番側としても速度を合わせようという鳴きだ。

さらに次巡、

小林は4筒を持ってくる。

これも上家の寿人に通っていない牌だ。しかも、ドラが2筒なので、1-4筒待ちに刺さったときには打点がついてくる。

この4筒を小林は、

切った!

まだまだ通っていない牌が多いので、親番のリャンメンテンパイで貪欲にアガリをとりにいった。

あまり親番にはこだわりを見せない小林だが、ここは、2試合しかない短期決戦。

2人が勝ち上がれるとはいえ、大量得点のチャンスでもある親番を、簡単に捨てるわけにはいかない。

小林は、

淡々とした表情だった。

「麻雀サイボーグ」とも呼ばれる小林剛。

自分が有利だと思う選択を静かに紡ぎ出していく。

捨て牌三段目に差し掛かったところで、

またもや無筋の8萬がやってきた。

ここは、

まだ押す!

アガリもあるうえ、局の終わりが見えてきたので、流局時テンパイを追うことも重要だ。日和るには早い。

この8萬も通過。

いよいよ、小林と寿人の二軒テンパイで流局か――

と思われた最終盤。

小林のもとにやってきた、この局、最後の牌は、

寿人に通っていない4索だった。

さすがの麻雀サイボーグも、

表情が変わる。

俯瞰的に見てみよう。

何度見ても、4索は通っていない。

1-4索待ちも4-7索待ちも残っている。

しかも、4索はこの局で河に捨てられる最後の牌なので、他家からロンの声がかかった場合には、ホウテイロンという役がもれなく付いてくる。

相当切りにくい牌だ。

親が落ちても、まだ2着目で南場を戦える。

どうする…

『ピーガシャガシャ…』

麻雀サイボーグのコンピューターが目まぐるしく動く。

『チーン!』

答えが出たようだ。

小林は、

押した!!!!

この打牌が得なのか損なのかを、おおまかな計算をすることで考えてみよう。

小林がオリてノーテンとした場合、寿人の一人テンパイとなって、小林は1000点を払うこととなる。

仮に、オリ選択を5回やるとすれば、平均はマイナス1000点となる。

一方で、4索を押して通ったときには、小林は1500点のテンパイ料がもらえる。

もちろん、子にホウテイロンをされてしまうと厳しいのだが、放銃時打点を8000点だと仮定して、5回に1回ロンされることとして、5回の選択は、

(1500+1500+1500+1500-8000)÷5

となるので、マイナス2000を5で割って、マイナス400点。

よって、「-1000」と「-400」の比較で、5回に1回ロンされるような「放銃率20%の牌」だと、掴んでも押した方が得だと分かる。

これが放銃率33%の牌なら、3回に1回放銃となるので、3回の試行で、

(1500+1500-8000)÷3≒1666

で、オリた「-1000」と押した「-1666」の比較となるので、オリて1000点を払った方がよいこととなる。

では、ここでの4索の放銃率はどれくらいだろうか。

ざっと見て、

無筋は6本。

2-5萬、4-7萬、2-5筒、3-6筒、1-4索、4-7索。

濃淡は置いておいて、寿人の待ちがリャンメンだと仮定すると、4索は2本にかかるので、6分の2で33%の放銃率と概算できる。

しかし、実際にはそこまで高い数字にはならない。

135索からのカン2索リーチや、ドラの2筒が絡んだ愚形テンパイも考えられるからだ。

上家の寿人は7筒をトイツ落とししているため愚形テンパイ率は下がっているが、それでも愚形待ちの可能性は残っているだろう。

そのため、各リャンメンの危険度が一様ではないのでざっと見積もる感じにはなるが、4索の放銃率は33%からやや下がるくらいだと考えられる。

先ほど紹介した20～33%の間くらいにあると言えよう。

ちょうど中間くらいだとしたら、先ほど見ていただいた損得計算の数字の真ん中くらいになるので、本当にプラスマイナスゼロ付近だろう。

小林は試合後のインタビューで「ギリギリ」と言っていたが、そもそも実戦で際どいラインだと分かっていること自体が素晴らしい。

それくらいスレスレのところで、この舞台が「2本勝負のトーナメント戦での親番」なら、押す選択肢も十分にあることが分かる。

寿人の待ちは、

4-7萬であった。

最後まで攻めて、繋いだ親番。

小林剛は次の局に、

4000は4200オールをツモアガり、大量加点に成功する。

この半荘は結局トップはとれなかったものの、素点のある2着となった小林。

2半荘目も余裕のある立ち回りで2着をゲット。

トータル2位となって、勝ち上がりを決めた。

嬉しそうな小林。

「U-NEXT Piratesの船長」から小林を知って、小林剛のファンになった方も、物凄く多いことだろう。

その大勢の方たちは、小林が船を降りることになろうと、これからも「麻雀プロ」小林剛を応援する。

Mリーグでの活躍は、次のステージにも繋がっていくのだ。

そしてこれからも、「船長」としての8年間が色褪せることはない。

今日勝ったことで、Mトーナメントでも、引き続き小林の麻雀を見ることが出来る。

ファンは喜んでいるに違いない。

小林は、2024年のMトーナメントの覇者でもある。

史上初、二度目の優勝を果たして、自ら盛大に花道を飾ろうではないか。

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