2027年1月20日・21日の2夜連続で、仮面ライダー×PROJECT R.E.D.×スーパー戦隊による音楽イベント「超英雄祭 ALL HEROES LIVE & SHOW 2027」の開催が決定、第一弾アーティスト&キャストとティザービジュアルが解禁された。また、9月26日9:00より、チケットの超最速先行受付を開始する。
「仮面ライダー」「スーパー戦隊」と歴代アーティストが集い15年にわたり熱狂を届けてきた音楽の祭典「超英雄祭」。2027年は気鋭の新シリーズ「PROJECT R.E.D.」が加わり「ALL HEROES LIVE & SHOW」として神奈川県横浜市の横浜アリーナにて開催する。
2日間をそれぞれ、DAY1「PROJECT R.E.D. & SUPER SENTAI」、DAY2「KAMEN RIDER 55th」と銘打ち、両日で異なる内容を実施する。
またティザービジュアルも同時解禁。まっすぐな白い道をヒーローの歩みが彩る光景が、3シリーズそれぞれの“歴史の現在地”と、その先に待つカラフルなステージを想像させる。「さぁ、デカい声出してけ!」という力強いメッセージと共に描かれた、まさに「ALL HEROES LIVE & SHOW」のコンセプトアートともいえるビジュアルだ。
チケットぴあにて超最速先行受付開始!
チケット一般発売に先駆け、9月26日AM9:00よりチケットぴあにて超最速先行受付がスタート。同時に受付を開始しているTTFC 先行(東映特撮ファンクラブ会員限定)では、オリジナルデザインチケットも選択可能。
また2種の特典から選べる先行限定バンドルチケットや、DAY1にはPROJECT R.E.D.チームとスーパー戦隊より、DAY2には仮面ライダーよりそれぞれの英雄たちが登場する「超ハイタッチ祭」も用意。詳細はイベント公式サイトやイベント公式Xアカウントで公開する。
DAY1「PROJECT R.E.D. & SUPER SENTAI」
DAY1ゲストアーティストとして、『角醒ハンター オメガホーン』の主題歌「SHOUTラララVIVA!」を担当する入野自由、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主題歌「LOVE IS THE STRONGEST」を歌うMay’nと、「PROJECT R.E.D.」から2人のアーティストが出演決定。さらにシリーズの50作目を飾った『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』よりWienners、放送開始10周年を迎えた『動物戦隊ジュウオウジャー』より高取ヒデアキ・大西洋平など、スーパー戦隊アーティストも多数出演し、パワフルなメンバーが揃う。
番組キャストは『角醒ハンター オメガホーン』、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』それぞれから、炎のシャウト／キャプテン・オメガホーン役の楢原聖、弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ役・長田光平をはじめとして計7名の登壇が決定している。
ゲストアーティスト
- 入野自由
- May’n
- Wienners
- 幡野智宏
- 大西洋平
- 松原剛志
- 遠藤正明
- 高取ヒデアキ
『角醒ハンター オメガホーン』番組キャスト
- 楢原聖(炎のシャウト／キャプテン・オメガホーン)
- 国上将大(炎角)
- 糸瀬七葉(波斬のギリコ)
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』番組キャスト
- 長田光平(弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ)
- 赤羽流河(哀哭院刹那／ギャバン・ブシドー)
- 角心菜(祝喜輝／ギャバン・ルミナス)
- 安井謙太郎(風波駆無／ギャバン・ライヤ)
DAY2「KAMEN RIDER 55th」
続くDAY2は、現在テレビ放送中の『仮面ライダーマイス』の主題歌「One Shot」を歌うTHE RAMPAGE、先日最終回を迎えたばかりの『仮面ライダーゼッツ』からNAQT VANEが出演。さらに『仮面ライダーエグゼイド』の10周年にあたり、主題歌「EXCITE」でシリーズ初のオリコン初登場1位(週間シングルランキング)を記録した三浦大知も、9年ぶりに参戦。
番組キャストとしては『仮面ライダーマイス』より音澄宙／仮面ライダーマイス役の秋谷郁甫をはじめとした4名が出演する。
ゲストアーティスト
- THE RAMPAGE
- NAQT VANE
- BACK-ON
- Beverly
- 三浦大知
- 上木彩矢 w TAKUYA
- 仮面ライダーGIRLS
- RIDER CHIPS
『仮面ライダーマイス』番組キャスト
- 秋谷郁甫(音澄宙／仮面ライダーマイス)
- 安宅波颯(麻尾達臣／仮面ライダーリド)
- 堀川梨心(瑞生優菜)
- 東啓介(嶺髙華武利／仮面ライダーマオウ)
なお、ゲストアーティスト、番組キャストは両日共に後日追加発表予定。
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