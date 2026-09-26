2027年1月20日・21日の2夜連続で、仮面ライダー×PROJECT R.E.D.×スーパー戦隊による音楽イベント「超英雄祭 ALL HEROES LIVE & SHOW 2027」の開催が決定、第一弾アーティスト&キャストとティザービジュアルが解禁された。また、9月26日9:00より、チケットの超最速先行受付を開始する。

「仮面ライダー」「スーパー戦隊」と歴代アーティストが集い15年にわたり熱狂を届けてきた音楽の祭典「超英雄祭」。2027年は気鋭の新シリーズ「PROJECT R.E.D.」が加わり「ALL HEROES LIVE & SHOW」として神奈川県横浜市の横浜アリーナにて開催する。

2日間をそれぞれ、DAY1「PROJECT R.E.D. & SUPER SENTAI」、DAY2「KAMEN RIDER 55th」と銘打ち、両日で異なる内容を実施する。

またティザービジュアルも同時解禁。まっすぐな白い道をヒーローの歩みが彩る光景が、3シリーズそれぞれの“歴史の現在地”と、その先に待つカラフルなステージを想像させる。「さぁ、デカい声出してけ!」という力強いメッセージと共に描かれた、まさに「ALL HEROES LIVE & SHOW」のコンセプトアートともいえるビジュアルだ。

チケットぴあにて超最速先行受付開始!

チケット一般発売に先駆け、9月26日AM9:00よりチケットぴあにて超最速先行受付がスタート。同時に受付を開始しているTTFC 先行(東映特撮ファンクラブ会員限定)では、オリジナルデザインチケットも選択可能。

  • TTFC先行でしか手に入らない限定デザインのオリジナルチケット

    TTFC先行でしか手に入らない限定デザインのオリジナルチケット

また2種の特典から選べる先行限定バンドルチケットや、DAY1にはPROJECT R.E.D.チームとスーパー戦隊より、DAY2には仮面ライダーよりそれぞれの英雄たちが登場する「超ハイタッチ祭」も用意。詳細はイベント公式サイトやイベント公式Xアカウントで公開する。

  • 選べる2種の先行限定特典

    選べる2種の先行限定特典

DAY1「PROJECT R.E.D. & SUPER SENTAI」

DAY1ゲストアーティストとして、『角醒ハンター オメガホーン』の主題歌「SHOUTラララVIVA!」を担当する入野自由、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主題歌「LOVE IS THE STRONGEST」を歌うMay’nと、「PROJECT R.E.D.」から2人のアーティストが出演決定。さらにシリーズの50作目を飾った『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』よりWienners、放送開始10周年を迎えた『動物戦隊ジュウオウジャー』より高取ヒデアキ・大西洋平など、スーパー戦隊アーティストも多数出演し、パワフルなメンバーが揃う。

番組キャストは『角醒ハンター オメガホーン』、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』それぞれから、炎のシャウト／キャプテン・オメガホーン役の楢原聖、弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ役・長田光平をはじめとして計7名の登壇が決定している。

ゲストアーティスト

  • 入野自由
  • May’n
  • Wienners
  • 幡野智宏
  • 大西洋平
  • 松原剛志
  • 遠藤正明
  • 高取ヒデアキ
  • 入野自由

    入野自由

  • May’n

    May’n

  • Wienners

    Wienners

  • 幡野智宏

    幡野智宏

  • 大西洋平

    大西洋平

  • 松原剛志

    松原剛志

  • 遠藤正明

    遠藤正明

  • 高取ヒデアキ

    高取ヒデアキ

『角醒ハンター オメガホーン』番組キャスト

  • 楢原聖(炎のシャウト／キャプテン・オメガホーン)
  • 国上将大(炎角)
  • 糸瀬七葉(波斬のギリコ)

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』番組キャスト

  • 長田光平(弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ)
  • 赤羽流河(哀哭院刹那／ギャバン・ブシドー)
  • 角心菜(祝喜輝／ギャバン・ルミナス)
  • 安井謙太郎(風波駆無／ギャバン・ライヤ)

DAY2「KAMEN RIDER 55th」

続くDAY2は、現在テレビ放送中の『仮面ライダーマイス』の主題歌「One Shot」を歌うTHE RAMPAGE、先日最終回を迎えたばかりの『仮面ライダーゼッツ』からNAQT VANEが出演。さらに『仮面ライダーエグゼイド』の10周年にあたり、主題歌「EXCITE」でシリーズ初のオリコン初登場1位(週間シングルランキング)を記録した三浦大知も、9年ぶりに参戦。

番組キャストとしては『仮面ライダーマイス』より音澄宙／仮面ライダーマイス役の秋谷郁甫をはじめとした4名が出演する。

ゲストアーティスト

  • THE RAMPAGE
  • NAQT VANE
  • BACK-ON
  • Beverly
  • 三浦大知
  • 上木彩矢 w TAKUYA
  • 仮面ライダーGIRLS
  • RIDER CHIPS
  • THE RAMPAGE

    THE RAMPAGE

  • NAQT VANE

    NAQT VANE

  • BACK-ON

    BACK-ON

  • Beverly

    Beverly

  • 三浦大知

    三浦大知

  • 上木彩矢

    上木彩矢

  • TAKUYA

    TAKUYA

  • 仮面ライダーGIRLS

    仮面ライダーGIRLS

  • RIDER CHIPS

    RIDER CHIPS

『仮面ライダーマイス』番組キャスト

  • 秋谷郁甫(音澄宙／仮面ライダーマイス)
  • 安宅波颯(麻尾達臣／仮面ライダーリド)
  • 堀川梨心(瑞生優菜)
  • 東啓介(嶺髙華武利／仮面ライダーマオウ)

なお、ゲストアーティスト、番組キャストは両日共に後日追加発表予定。

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