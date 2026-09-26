2027年1月20日・21日の2夜連続で、仮面ライダー×PROJECT R.E.D.×スーパー戦隊による音楽イベント「超英雄祭 ALL HEROES LIVE & SHOW 2027」の開催が決定、第一弾アーティスト&キャストとティザービジュアルが解禁された。また、9月26日9:00より、チケットの超最速先行受付を開始する。

「仮面ライダー」「スーパー戦隊」と歴代アーティストが集い15年にわたり熱狂を届けてきた音楽の祭典「超英雄祭」。2027年は気鋭の新シリーズ「PROJECT R.E.D.」が加わり「ALL HEROES LIVE & SHOW」として神奈川県横浜市の横浜アリーナにて開催する。

2日間をそれぞれ、DAY1「PROJECT R.E.D. & SUPER SENTAI」、DAY2「KAMEN RIDER 55th」と銘打ち、両日で異なる内容を実施する。

またティザービジュアルも同時解禁。まっすぐな白い道をヒーローの歩みが彩る光景が、3シリーズそれぞれの“歴史の現在地”と、その先に待つカラフルなステージを想像させる。「さぁ、デカい声出してけ!」という力強いメッセージと共に描かれた、まさに「ALL HEROES LIVE & SHOW」のコンセプトアートともいえるビジュアルだ。

チケットぴあにて超最速先行受付開始!

チケット一般発売に先駆け、9月26日AM9:00よりチケットぴあにて超最速先行受付がスタート。同時に受付を開始しているTTFC 先行(東映特撮ファンクラブ会員限定)では、オリジナルデザインチケットも選択可能。

TTFC先行でしか手に入らない限定デザインのオリジナルチケット

また2種の特典から選べる先行限定バンドルチケットや、DAY1にはPROJECT R.E.D.チームとスーパー戦隊より、DAY2には仮面ライダーよりそれぞれの英雄たちが登場する「超ハイタッチ祭」も用意。詳細はイベント公式サイトやイベント公式Xアカウントで公開する。

選べる2種の先行限定特典

DAY1「PROJECT R.E.D. & SUPER SENTAI」

DAY1ゲストアーティストとして、『角醒ハンター オメガホーン』の主題歌「SHOUTラララVIVA!」を担当する入野自由、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主題歌「LOVE IS THE STRONGEST」を歌うMay’nと、「PROJECT R.E.D.」から2人のアーティストが出演決定。さらにシリーズの50作目を飾った『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』よりWienners、放送開始10周年を迎えた『動物戦隊ジュウオウジャー』より高取ヒデアキ・大西洋平など、スーパー戦隊アーティストも多数出演し、パワフルなメンバーが揃う。

番組キャストは『角醒ハンター オメガホーン』、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』それぞれから、炎のシャウト／キャプテン・オメガホーン役の楢原聖、弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ役・長田光平をはじめとして計7名の登壇が決定している。

ゲストアーティスト

入野自由

May’n

Wienners

幡野智宏

大西洋平

松原剛志

遠藤正明

高取ヒデアキ

入野自由

May’n

Wienners

幡野智宏

大西洋平

松原剛志

遠藤正明

高取ヒデアキ

『角醒ハンター オメガホーン』番組キャスト

楢原聖(炎のシャウト／キャプテン・オメガホーン)

国上将大(炎角)

糸瀬七葉(波斬のギリコ)

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』番組キャスト

長田光平(弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ)

赤羽流河(哀哭院刹那／ギャバン・ブシドー)

角心菜(祝喜輝／ギャバン・ルミナス)

安井謙太郎(風波駆無／ギャバン・ライヤ)

DAY2「KAMEN RIDER 55th」

続くDAY2は、現在テレビ放送中の『仮面ライダーマイス』の主題歌「One Shot」を歌うTHE RAMPAGE、先日最終回を迎えたばかりの『仮面ライダーゼッツ』からNAQT VANEが出演。さらに『仮面ライダーエグゼイド』の10周年にあたり、主題歌「EXCITE」でシリーズ初のオリコン初登場1位(週間シングルランキング)を記録した三浦大知も、9年ぶりに参戦。

番組キャストとしては『仮面ライダーマイス』より音澄宙／仮面ライダーマイス役の秋谷郁甫をはじめとした4名が出演する。

ゲストアーティスト

THE RAMPAGE

NAQT VANE

BACK-ON

Beverly

三浦大知

上木彩矢 w TAKUYA

仮面ライダーGIRLS

RIDER CHIPS

THE RAMPAGE

NAQT VANE

BACK-ON

Beverly

三浦大知

上木彩矢

TAKUYA

仮面ライダーGIRLS

RIDER CHIPS

『仮面ライダーマイス』番組キャスト

秋谷郁甫(音澄宙／仮面ライダーマイス)

安宅波颯(麻尾達臣／仮面ライダーリド)

堀川梨心(瑞生優菜)

東啓介(嶺髙華武利／仮面ライダーマオウ)

なお、ゲストアーティスト、番組キャストは両日共に後日追加発表予定。

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