太秦映画村では、オリジナルアクションステージ『妖怪VS仮面ライダーマイス』をこの秋開催する。また、10月11日よりスタートする公演チケットの一般発売に先駆け、9月26日AM10:00よりチケットぴあでの先行受付を開始した。

『妖怪 VS 仮面ライダーマイス』京都・太秦映画村で開催決定!

『妖怪VS仮面ライダーマイス』は、古くから数多くの妖怪伝承が残る京都を舞台に、現在放送中の仮面ライダーシリーズ最新作『仮面ライダーマイス』と、“妖怪”が相まみえる映画村でしか観ることのできない完全オリジナルストーリーのステージ。

映画村での仮面ライダーの本格ステージとしては、2025年冬に行われた「仮面ライダー大集合バトルTHE FINAL」以来の開催で、2026年春のリニューアル後としては初となる。また、ステージ後にはマイスとのハイタッチ会も実施予定で、公演チケットを所持する方は全員が参加可能。

なお、太秦映画村では同時期に、日本の妖怪文化と現代的なPOPカルチャーを掛け合わせた秋の恒例イベント「怪々YOKAI祭2026」を好評開催中だ。

『妖怪VS仮面ライダーマイス』公演概要

-壱-部 アクションステージ：妖怪VS仮面ライダーマイス

映画村、完全オリジナルストーリーの臨場感あふれるヒーローショー。

-弐-部ハイタッチ会

ステージ実施後に舞台上で仮面ライダーマイスとハイタッチ。公演チケットをお持ちの方は全員参加可能。

場所

太秦映画村 パディオス3F 多目的ホール(〒616-8586 京都府京都市右京区太秦東蜂岡町10)

※公演中は撮影録音禁止 ※ハイタッチ会中は静止画・動画での撮影可能・ただしSNSへのアップロードは静止画のみ可能(予定)

公演スケジュール

2026年10月31日(土)～11月29日(日)土日祝 計12日間・全24公演 の開催!!

チケット券種

赤色エリアは、ステージに近い臨場感あふれる「プレミアム指定席券」エリア、灰色エリアは「通常指定席券」エリア。

プレミアム指定席券

ステージ近くの臨場感あふれるエリアで観覧できる特別チケット。

1DAY入村券付き：大人 5,300円 ／ 子ども 4,100円

ナイトタイム入村券付き：大人 4,500円 ／ 子ども 3,800円

プレミアム指定席券(単体)：一律 2,500円 ※別途、映画村入村券の購入が必要

通常指定席券

1DAY入村券付き：大人 4,300円 ／ 子ども 3,100円

ナイトタイム入村券付き：大人 3,500円 ／ 子ども 2,800円

通常指定席券(単体)：一律 1,500円※別途、映画村入村券の購入が必要です。

販売先

チケットぴあ

スケジュール

9月26日(土)AM10：00よりプレイガイド最速先行受付開始!!(～10/1(木)23:59まで)

10月11日(日)AM10：00より一般発売開始

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