東映ビデオは、2026年2月より放送した【PROJECT R.E.D.】の第1弾「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」の劇場版である映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』のBlu-ray＆DVDを、12月2日に発売する。また、東映ビデオオンラインショップ限定で「超豪華版」(7,700円)も販売する。

映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』のBlu-ray＆DVDを、12月2日に発売する 写真は「超豪華版」特製デジパック

マスク&ボディ割れも話題に! 豪華ゲストも登場

2026年夏に公開された同作は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』TVシリーズパイロット監督を務める福沢博文がメガホンを取り、かつてない強敵、ギャバンキラーを相手にギャバン・インフィニティのマスク割れ&ボディ割れで魅せる怒涛のアクションが話題となった作品だ。

ゲストは主人公・弩城怜慈(ギャバン・インフィニティ)の元先輩で、""全ギャバン抹殺""を掲げるギャバンキラー役として、大河ドラマ「豊臣兄弟!」(NHK/26)、映画『キングダム2 遥かなる大地へ』(22)などに出演し、高い演技力で圧倒的な存在感を放つ実力派俳優の高橋努が出演。「ギャバンキラー」として迫力あるアクションも披露しており、重厚感と凄みあふれる戦闘シーンは、壮絶な戦いの幕開けを予感させる。

また、2020年の第13回キングオブコントで優勝し、YouTubeチャンネル「ジャルジャルアイランド JARUJARU ISLAND」では登録者171万人を誇り、唯一無二のコンビネーションで中毒性の高い笑いが特徴のジャルジャルも出演。多元地球Ａ0073にて混乱を巻き起こす、異星人のバスジャック犯・レナルド(後藤淳平)とジュダー(福徳秀介)を演じた。

さらに「人間×角獣」の異色バディーがハンターバトルに挑む活劇譚【PROJECT R.E.D.】の第2弾であり、現在放送中の『覚醒ハンター オメガホーン』より楢原聖が演じる、「炎のシャウト/キャプテン・オメガホーン」も出演する。

Blu-rayには豪華特典も

Blu-rayには映像特典として、本作撮影の舞台裏に迫ったここでしか見られないメイキングドキュメンタリーを収録。映画撮影に密着した超貴重なメイキング映像に加え、主演・長田光平と福沢博文監督のスペシャルインタビューを収めた、ファン必見の映像だ。

映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』超豪華版(7,700円)

東映ビデオオンラインショップ限定販売となる「超豪華版」(7,700円)には、「特製デジパック＆スリーブ」、物語ラストに皆で撮影した記念写真や劇中の名場面など計5枚のフォトカード「とってもギャバい大集合です!スペシャルフォトカードセット＆フォトスタンド」が付属する。

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