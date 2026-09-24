バンダイは、『仮面ライダーマイス』より「変身ベルト DXマオウドライバー＆マオウブレイドセット」(13,750円)を10月17日に発売する。「変身ベルト DXマオウドライバー」と「DXマオウブレイド」がセットになった、仮面ライダーマオウになりきれるスペシャルセット。ライダーエグズ2個が付属する。

また、各アイテムは「変身ベルト DXマオウドライバー」(7,920円・ライドエグズ1炎が付属)、「DXマオウブレイド」(5,830円・ライオンシードエグズが付属)として別々の発売も行う。

10月17日発売「変身ベルト DXマオウドライバー＆マオウブレイドセット」(13,750円)

変身ベルト DXマオウドライバー

ベルトを腰に装着し、付属のライドエグズ1炎をセット！4つのスイッチを起動して炎が発光！ レバー操作でエグズを割ると、炎が強発光し、炎を身にまとったネコの絵柄が出現！仮面ライダーマオウに変身！ さらに、スイッチ操作で能力技や必殺技を発動！

DXマオウブレイド

トリガー操作でブレイドが発光し、攻撃音が発動！ ライダーエグズをセットし、レバー操作でエグズを割るとブレイドの発光が変化！トリガー操作で必殺技音が発動！

セット内容

(c)2026 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映