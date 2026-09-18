7月24日に全国東映系にて公開され大ヒットを記録した映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』が、11月25日にBlu-ray/DVDで発売、各配信プラットフォームにて有料配信の開始が決定した。

さらに「コレクターズエディション(Blu-ray)」と東映特撮ファンクラブ(TTFC)の有料配信では、劇場公開版にはなかったシーンを復活させた「未公開映像収録版」がつくことも発表された。

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』

7月24日公開の映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』は、令和仮面ライダー第7作『仮面ライダーゼッツ』の劇場版作品。警察庁爆破の実行犯として指名手配された主人公・万津莫が全国民を敵に回しながら、彼を信じる仲間とともに、黒幕・「仮面ライダー夢現」に立ち向かうストーリー。夢現が発動する白昼夢の力により、夢が現実に侵食し境界が曖昧になった世界を舞台に、ゼッツ史上空前絶後のミッションが描かれ話題となった。玖門宗馬／仮面ライダー夢現を演じたのは、大人気ダンスボーカルグループM!LKの曽野舜太。

「未公開映像収録版」とは?

仮面ライダー映画史上最高峰と評価する人も多かったバイクシーンのほか、泣く泣くカットされたというアクションシーンを復活。また、本編には収録されなかった玖門宗馬の会見シーンなどのドラマパートも収録される。

そしてエンドロールでは、主題歌「Dreams Never Sleep」のフルサイズ楽曲とともに、貴重なNGシーン集や、CG加工する前の映像＆絵コンテと完成映像を比較できるシーンも。作品ファン、キャストファンともに注目の作品だ。

「未公開映像収録版」視聴するには?

「未公開映像収録版」は11月25日より、東映特撮ファンクラブ(TTFC)の有料配信(税込480円/30日間)で見られるほか、同日に東映ビデオより発売の「映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』コレクターズエディション」(Blu-ray 9,680円(税込))の映像特典で視聴できる。

なお、TTFCで有料配信を購入すると、「通常版」と「未公開映像収録版」をどちらも視聴できることに加え、TTFC限定特典映像として7月23日に新宿バルト9で開催された「公開前夜祭TTFC限定回(18：40の回)」の模様を収録した特典映像も視聴可能。「通常版」のみは同日より各配信プラットフォームでも有料配信が開始されるが、配信で「未公開映像収録版」と「TTFC限定購入特典映像」が視聴できるのはTTFCのみ。

監督＆東映プロデューサーコメント

上堀内佳寿也(監督)コメント

「未公開映像収録版」でこだわったところは?───

劇場公開版とはまた違う角度で楽しんでもらいたい!と思い制作しました。

これではじめて見る方はもちろんストーリーを楽しめますし、2回目以降のご視聴の方にはメインストーリーとは別なところで色んな発見をしてもらえるように構成してます! 最後には「おまけ」的な要素も…。

どんな人に見てほしい?───

当たり前ですが、どんな方にも見ていただきたいですが「仮面ライダーゼッツ」を愛してくれた方には是非見てもらいたいですね!

僕ら制作陣も色んな愛情を詰め込みました。推しのキャラがいらっしゃるなら尚更見て欲しいっす!

谷中寿成(チーフプロデューサー(東映))コメント

どうしてこの「未公開映像収録版」を作ろうと思ったのか?───

テレビの尺制限から解き放たれ、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』ではやりたい放題、もとい、やれる限りを尽くして心残りなく皆様にお届けする……つもりでしたが、それでもやっぱりオーバーしてしまいました! 心残り、あります! そこで、今回Blu-rayやTTFCでもう一度映画を楽しもうと思っていただいたファンの皆様に、上堀内佳寿也監督がプレゼントを用意してくれました。

この「未公開映像収録版」の見どころは?───

「ディレクターズカット版」とは何が違うのか? これは、ディレクター(監督)だけでなく、私たちプロデューサーも心から皆様にお届けしたいと思った、「ディレクター＆プロデューサーズカット版」だからです。こちらもご覧いただくことで、ゼッツの世界を隅から隅まで楽しんでいただけることになる、そんな「完全版」を目指しました。是非、劇場公開版との細かな違いを「発見」していただきたいです(CGカットや、劇伴のアレンジも追加されています!)。

映画「仮面ライダーゼッツ さよならのミッション」コレクターズエディション(初回生産限定) [Blu-ray]

東映ビデオより、Blu-ray商品「映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』コレクターズエディション」(9,680円)が11月25日に発売される。

ボーナスディスクには、「未公開映像収録版」に加え、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』の撮影の模様を収録したスペシャルメイキングも収録。音声特典として、主演 今井竜太郎 × 脚本 高橋悠也 × 監督 上堀内佳寿也 × プロデューサー 谷中寿成の豪華メンバーでお送りするオーディオコメンタリーがつく。

発売日：2026年11月25日

価格：9,680円

音声特典

オーディオコメンタリー:主演 今井竜太郎 × 脚本 高橋悠也 × 監督 上堀内佳寿也 × プロデューサー 谷中寿成

映像特典

公開前夜祭舞台挨拶

映画大ヒット記念!「仮面ライダーゼッツ」&「仮面ライダーマイス」バトンタッチイベント(予定)

Trailer

PR集

Poster Gallery

ボーナスディスク

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』未公開映像収録版

スペシャルメイキング

(C)2026 映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会 (C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映