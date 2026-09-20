毎週日曜午前9時30分に放送中の『角醒ハンター オメガホーン』、新シーズンの幕開けとして、新たなビジュアルが9月20日に解禁された。

『角醒ハンター オメガホーン』新章ビジュアル解禁!

今回解禁された新章のビジュアルには、激戦を繰り広げたキャプテンと炎角の前に立ちはだかる鉄壁のレイジと壁角が描かれる。

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の弩城怜慈との関連性がささやかれるなか、ビジュアルの中央にギャバン・インフィニティの姿が。そして背後には新たな角獣の姿も見られる。

かわいいスペシャルPVも配信開始!

そして新章開幕を記念して、もちもちぽてぽてしたデザインになった角獣たちが動くスペシャルアニメPVの新作『【角獣アニメ】～ちょうちょうむかしばなし～』と『【角獣アニメ】～おどれ!「GYAO・GYAO・パニック!」～』が「PROJECT R.E.D.チャンネル」にて配信開始する。

『【角獣アニメ】～ちょうちょうむかしばなし～』では、オメガホーンの世界とギャバンの世界をつなぐ要素や、今後の展開をより楽しむためのヒントが描かれている。もちぽてデザインのギャバンたちにも注目だ。

『【角獣アニメ】～おどれ!「GYAO・GYAO・パニック!」～』は、Machicoさんが歌う新曲「GYAO・GYAO・パニック!」に合わせて、もちぽてデザインのシャウトやイバル、角獣たちがかわいく踊る動画。

さらに、「とうえいヒーローフレンズ」で公開されている角獣大図鑑にも、もちぽてデザイン版の「むにっと かくじゅう だいずかん」が追加された。角獣たちの愛らしい生態がわかる説明文も要チェックだ。