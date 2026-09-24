災害級の大雨による被害が多発している今シーズン。全国各地で「レベル5大雨特別警報」が出されることも珍しくない状況が続いています。そんな中、北海道では「十勝岳」の噴火警戒レベルが3に引き上げられ、火山活動への警戒も高まっています(9月24日時点)。

そこで今回は、「噴火警戒レベル」をチェック。レベル3とはどのような状態にあり、どのような行動をとるべきなのか－－。気象庁公式のポストをもとに、改めて確認してみましょう。

気象庁では、火山が噴火したときなどに避難などの「とるべき防災対応」と「警戒が必要な範囲」を5段階で示した #噴火警戒レベル を、49の火山を対象に発表しています。

.

各火山の活動状況や噴火警戒レベルは、以下のリンクから確認できます。

https://jma.go.jp/bosai/map.html#6/37.901/144.58/&contents=volcano

(@JMA_bousaiより引用)

噴火警戒レベル

こちらが、火山が噴火したときなどに「とるべき防災対応」と「警戒が必要な範囲」をまとめたものです。

大雨特別警報と同様に、噴火警戒レベルも5段階。「レベル3」は居住地域の近くまで危険が及ぶ可能性がある状況で、入山が規制されます。まさに今(9月24日時点)の「十勝岳」がこの状態です。

今後さらに居住地域への危険性が高まると「レベル4」に上がり、高齢者等の避難がはじまります。そして最大の「レベル5」は、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫している状態にある場合に出され、全住民の避難等が必要になります。

こうした噴火警戒レベルは、全国49火山(令和8年3月現在)で運用されていて、気象庁の「噴火警報・噴火速報」のページでいつでも確認することができます。山の麓に住んでいる方はもちろん、登山や観光で火山周辺を訪れる方も必ずチェックしておきたい情報です。ちなみに、富士山の噴火警戒レベルは「1」(9月24日時点)。ほとんどの火山が「1」なのですが、活火山である限り、油断は禁物です。

特に、全国各地で大雨・長雨による土砂災害のリスクが高まっている今、万が一噴火が発生すれば被害がどれほど拡大するか……。複数のリスクが重なることで起こりうる被害は計り知れません。たとえ小さな噴火でも、気象庁が発表する情報に注視し、早めに備えるとともに、いざという時に正しく行動できるようにしておきましょう。