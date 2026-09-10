9月1日は防災の日。一年に一度、備蓄品のチェックを行ういい機会だと思うのですが、防災リュックに入れておきたいおすすめアイテムがあるんです。それが、サクマ製菓の「防災用プラボトルドロップス」です!

9/1は #防災の日⛑️

防災グッズとして「防災用プラボトルドロップス」はいかがでしょうか🍬

保存期間は製造日より5年!

ボトルには災害用ダイヤル表記があり、コップ代わりにもできる万能形態🙆‍♂️

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⬇️お買い求めはこちら⬇️

https://sakumaseika.jp/view/item/000000000053

(@sakuma_seikaより引用)

こちらが、未開封で5年間も保存できる防災用のサクマドロップスです。一目で防災用とわかるパッケージデザインで、災害用ダイヤル「171」の表記も。また、もしもの時の連絡先などを記入できる欄があったり、コップとして使用することもできるなど、非常時に役立つ商品となっています。

SNSで紹介されると、「知らなかっ!た!」「え、防災リュックに入れたい。欲しいかも!」「ボトルがコップ代わりにもなるのもかなり魅力的。コップだけで入れようと思うと案外嵩張るもんね」「すぐ食べたくなりそうでヤバい…」といった声が。缶のサクマドロップスを備蓄している人もいると思いますが、防災用として設計された専用ボトルがあるなら、より安心ですよね。

オンラインショップ「サクマ製菓 キャンディマーケット」で購入できるのですが、1本約45粒入りで、5本で2,430円となっています。コップ代わりにもなるので、家族それぞれの防災リュックに1本ずつ入れたり、学校や職場の備蓄にもぴったり。心強い備蓄品として、大切な人たちとシェアしてはいかがでしょうか?