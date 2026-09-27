コンビニで買えるカフェラテが、華やかなデザートドリンクに!? セブン-イレブンの公式Instagramが、店頭の商品で楽しめるアレンジ2選を紹介しています。

今回紹介されたのは、「和風黒みつラテ」と「塩キャラメルナッツラテ風」のドリンク。どちらも、セブンカフェのカフェラテにひと手間加えるアレンジです。

1つ目の「和風黒みつラテ」で用意するのはカフェラテと、セブンカフェのトッピングとして販売されている『日本橋榮太樓の黒みつ』のみ。

作り方もシンプルで、黒みつをカフェラテに入れるだけ! 黒みつがカフェラテの中にとろりと広がり、なんとも美味しそう……!!

2つ目は「塩キャラメルナッツラテ風」。カフェラテ、バニラアイス、ミックスナッツ、塩キャラメルサンドの4つを用意します。今回は、カフェラテ以外の3品もセブン-イレブンで買えるものを使います。

まずはバニラアイスを、カフェラテの上にスプーン2杯分のせます。次は塩キャラメルサンドを半分に割って、好きな位置にトッピング。

最後に、砕いたナッツを散らしたら……、

本格派な「塩キャラメルナッツラテ風」が完成。飲むだけでなく、スプーンで味わう楽しみもあってリッチな気分に!!

どちらも特別な道具や材料を使わずに作れて、気軽にいつもと違う楽しみ方ができるセブンカフェのアレンジ。その日の気分に合わせて、おうちのカフェタイムに取り入れてみては?