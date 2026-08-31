地震や記録的な大雨による災害が続き、「レベル4」「レベル5」の大雨特別警報が発表される日も珍しくない今年の夏。突然の豪雨で道路が冠水し、避難が間に合わないケースも報じられる中、気象庁が先日、「レベル5大雨特別警報が発表されたときにとるべき行動」などをまとめたチラシを作成し、公開しました。命を守るために知っておきたい行動・ポイントとは……。

【報道発表】(R8.8.26)関係省庁と連携し、「レベル5大雨特別警報が発表されたときにとるべき行動」等のチラシを作成しました。レベル5大雨特別警報が発表されたときは安全を最優先に行動いただくとともに、レベル4までに危険な場所から避難するようお願いします。

https://jma.go.jp/jma/press/2608/26b/chirashi_20260826.html

(@JMA_kishouより引用)

レベル5大雨特別警報が発表されたときにとるべき行動

まずは、「レベル5大雨特別警報が発表されたときにとるべき行動」から。

大雨特別警報は1～5まで段階的に発表され、最大の「レベル5」になった時にはすでに命が危険な状態。急に増水する可能性が高く、徒歩はもちろんのこと、車での避難もできないのだとか。避難は、市町村が発令する「警戒レベル4避難指示」までに行いましょう。

レベル5大雨特別警報が発表されたときの車運転の注意点

続いて、「レベル5大雨特別警報が発表されたときの車運転の注意点」について。連日各メディアでも報道されていますが、車はわずか「30㎝程度の浸水で走行不能」になる場合があります。

車は、マフラーや吸気口から浸水するとエンジンが停止。水深がドアの下端に達すると水圧でドアが開かなくなり、床面を超えると、電気装置が損傷しスライドドアやパワーウィンドウが動作不能に。こうなると、脱出用ハンマーで側面または後方のドアを割って脱出するしかありません。さらに、タイヤが水没すると車体が浮いて流されてしまう恐れがあるため、万が一、エンジンが停止してしまった場合には、早めに脱出するようにしましょう。

どこにいても“絶対に安全”とは言えない時代。「川の側じゃないから大丈夫」「車だから大丈夫」「水深が膝下なら大丈夫」といった油断は禁物です。増水した川には近づかない、冠水した道路は通らない・無理に進まない、早めに避難することが重要なポイント。もしもに備えて、居住地はもちろん、外出先でもハザードマップ等をチェックし、危険を避ける行動を選べるようにしておきたいですね。