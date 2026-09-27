大切なぬいぐるみ、洗ってきちんとお手入れする方法は……?

ハンズ公式のInstagramによるぬいぐるみの洗い方に、1万件以上のいいねが寄せられています。

登場したのは、手のひらにのるサイズのぬいぐるみ。洗濯表示や素材を確認し、自宅で洗えるものかチェックしてからスタートします。

用意するのは、ぬいぐるみが入る容器、中性洗剤、タオル、洗濯ネットなど。まずは桶に38度くらいのぬるま湯を入れて中性洗剤を少し溶かし、洗浄液を作ります。食器用洗剤でもOKなのだそう。

洗浄液にぬいぐるみを入れたら、5分ほどかけてやさしく押し洗い。ゴシゴシこすらず、ゆっくり汚れを落としていくのがポイントです。

洗い終えたら、お湯を替えてすすぎの工程に。3回以上すすぎ、洗剤が残らないようにします。

次は、柔軟剤を溶かしたお湯を使ってふわふわに。20～30分ほど浸けておくのがおすすめな一方、柔軟剤は必須ではないため、原材料も見ながら検討しましょう。

容器から取り出したら、やさしく水気を切り、タオルドライ。さらに洗濯ネットに入れ、洗濯機で10秒ほど脱水します。

長く脱水すると型崩れの原因になるため、短時間にするのがポイントだそう。

脱水後は、やわらかいブラシで毛並みを整えてから乾燥へ。洗濯ばさみなどは使わず、ぬいぐるみをネットの上へ。直射日光を避け、風通しのよい場所で陰干しすれば完了です。

長く一緒に過ごしたい、大切なぬいぐるみたち。自宅でぜひ、お手入れしてみては?