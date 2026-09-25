近年、ますます進化している付録。大人向けにも子ども向けにも、個性あふれる品が登場しているようで……??

有隣堂の公式YouTubeチャンネルによる「すごい付録」の世界の動画では、有隣堂アトレ恵比寿店の大平雅代さんと、R.B.ブッコローが、ユニークな4商品を取り上げています。

最初に登場したのは、ワニブックスの「紀文のおひるねちくわクッションBOOK」。税込3,000円で、紀文食品のちくわを大きなクッションにした商品です。

圧縮されたクッションを袋から出すと、抱えられるほどの大きなちくわが登場! なんと、ロングセラー商品「竹笛®」約40本分の大きさなのだそう。付属の冊子には、ちくわの豆知識やレシピなどが収録されています。

続いては、宝島社の「くら寿司 公式 お皿＆湯呑みBOOK」。税込2,299円です。

付録は、くら寿司の店頭で見かけるような皿2種と湯呑みの3点セット。テイクアウトした寿司をのせれば、自宅でもお店の雰囲気を楽しめそう……!!全8pの冊子もついており、くら寿司のさまざまな情報が掲載されています。

ここからは、子ども向けと大人向けのすごい付録の比較。まず子ども向けとして紹介されたのは、講談社の「げんきリアルMOOK しゃべる! ホンモノそっくり! リアルサウンド AED」。価格は税込1,980円です。

手のひらサイズのAEDおもちゃには、実際のAEDで使われる音声を収録。付属のパッドを本の人体図へ置き、音声ガイドに沿って操作を体験できます。

誌面ではAEDの役割や使い方、設置場所なども解説。親子で遊びながら学べる作りです。

一方、大人向けとして選ばれたのは、Gakkenの「大人の科学マガジン あたらしい鳩時計」。税込10,780円と、1万円超えの付録とは一体??

組み立て時間の目安は120分。時計部分は組み立て済みで、小鳥を動かすからくり部分を作っていきます。今回は大人の事情で、完成品が突如登場。

完成した鳩時計は、小鳥が扉から現れ、羽やくちばしを動かしながら時刻を知らせる仕組み。動力は1個のモーターで、ギアを通して複数の動きを生み出す仕組みです。

なんと鳴き声は電子音ではなく、内部のポンプで空気を送り、その場で出している生音。パーツを付け替えると音が変わり、5種類の鳴き声を楽しめる本格派!!

抱いて楽しむクッション、食卓で使える皿、遊びながら学べるAED、仕組みまで味わう鳩時計。奥深すぎる付録の世界、本屋さんでぜひ楽しんでみては?