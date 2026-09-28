犬の中でも特に知能が高いと言われるボーダーコリー。古くから牧羊犬として活躍し、優れた身体能力や学習能力を持つ犬種として知られています。

こちらのボーダーコリーのはぴちゃんも、子犬にして驚きの能力を開花させているようで……。

バウ＝前足を伸ばしてお尻を上げるポーズ

教えた記憶がないのにできて、最初は偶然かと思った

でも何度かやってみてもできるから、覚えてたってことよな、、

ボーダーコリー、恐ろしい。笑

(@hapihapi1025より引用)

「ボーダーコリーの恐ろしい能力」という動画をInstagramに投稿したのは「はぴ ボーダーコリー(10ヶ月)〈@hapihapi1025〉」さん。動画に映っているのは、愛犬「はぴ」ちゃんで、9月25日で生後11ヶ月になる女の子です。

それは飼い主さんとはぴちゃんがトリック遊びをしていた時のこと。「そういえば『バウ(前足を伸ばしてお尻を上げるポーズ)』はまだ教えてないなぁ」と思った飼い主さんは、試しに「バウ」と声をかけてみました。

すると……なんとはぴちゃんは完璧な「バウ」を即座に披露!

予想外の反応に、飼い主さんはつい「え?」と声をあげ、「教えたことないのになぜできる……?」と戸惑います。

はぴちゃんも一瞬「あれ?」という表情を見せましたが、飼い主さんは即座に「上手だね〜」と褒めてあげました。

教えた記憶がないのにできたため、飼い主さんは最初、偶然かと思ったそう。再び試しに「はぴ、もう一回バウして」とお願いしてみると……

はぴちゃんは、またもや上手に「バウ」のポーズを決めました!

「すごーい! なんでできるの? すごいね!」と喜ぶ飼い主さんに、得意げな表情を見せるはぴちゃん。

何度か試してもできたそうで、これは間違いなく「バウ」を覚えているということ……!

飼い主さんはよく考えてみたところ、過去に「バウ」の体勢をした際、「それ、バウだね」と声をかけていたことがあったそうです。

「その時の言葉を覚えてた?」と飼い主さん。さらに「教えたつもりがなくても、ちゃんと見て、聞いて、覚えてるって……ボーダーコリー、能力高すぎてこわい」と、その賢さに驚きを隠せません。

飼い主さんが何気なくかけた言葉を、その時の体勢と結びつけて覚えたのでしょうか。人が「教えた」という意識すらない、日常の会話から完璧に学んでいたとは、凄すぎますね!!

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数76.8万回以上、2.4万件のいいねを記録(9月24日時点)。「凄いすご〜い」「ほんま賢い犬」「得意げな顔かわいいー」「俺より賢い」「ボーダーコリーって、頭良すぎて人超えてくるんだよね」「私の代わりに大学に通って欲しい」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とても高い知能を感じさせてくれたはぴちゃんについて、さらに詳しい話を投稿主さんにお聞きしました。

── 今までもこのように、教えてないのにいつの間にか覚えていたということはありましたか?

細かなことではいくつかありますが、例えば「ご飯はどこ?」と聞くとご飯をしまっている場所へ行ったり、「ガムはどこ?」と聞くとガムをしまっている場所へ行ったりします。それぞれ別の場所に保管しています。

「ここに行って」と場所を教えたことはありませんが、普段の生活の中で覚えて、言葉と場所を結びつけているのだと思います。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

人も犬も大大大好きで、とにかく明るくて元気な性格です。

はぴには、洗濯物のお手伝いが好きという少し特殊な一面があります。頼んでいなくても勝手に手伝いに来ます。

何か役割を任せてもらえることが嬉しい子で、ザ･ボーダーコリーという印象です。

普段の生活の中からいろいろなことを覚えて、洗濯物のお手伝いも大好きなはぴちゃん。これからどんな成長を見せてくれるのか、目が離せなくなりますね♪