バーミヤンのメニュー同士を組み合わせると、ギルティすぎるサンドが爆誕……??

すかいらーくレストランツ【公式】のInstagramが紹介した「バーミヤン来店1回目と来店100回目の違い」投稿に、約1万件のいいねが寄せられています。

1つ目のメニューは、ねぎソースがたっぷりとのった「油淋鶏」。 来店1回目は油淋鶏をそのまま食べて楽しむ一方で、来店100回目には「台湾カステラ」が登場!?

食べやすい大きさに切り開いた台湾カステラに油淋鶏を挟めば、カリじゅわの油淋鶏と、ふわふわの台湾カステラの食感の組み合わせがたまらない「油淋鶏サンド」に。 甘じょっぱい感じも美味しそうで、これは試してみたいっ……!!

2つ目は「青椒肉絲」のアレンジ。来店100回目に追加オーダーしたのは、北京ダックなどを包む薄い川である「パオピン」です。

パオピンを手のひらに広げて青椒肉絲をのせたら、皮の左右を折るようにして包むだけ! 箸でしか食べたことない青椒肉絲が、まさかのワンハンドで持てる「中華風タコス」に変身します。

3つ目は、青い花柄の陶器製ボトルに入った「紹興酒」に関する豆知識。飲んだ後は置いて帰るのが当たり前……と思いきや、まさかのお持ち帰り可能!!

一輪挿しや花瓶にするのもおすすめとのことで、コメント欄にも、ボトルを持ち帰れることに驚く声が寄せられていました。

一度の来店で試してみたくなる、遊び心たっぷりの3案。次にバーミヤンに行ったらぜひ、チャレンジしてみては?