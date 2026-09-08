毎日の床掃除は、時に面倒に感じてしまうもの。でもこんなに可愛い子と一緒なら、一日何度でも掃除したくなっちゃいそうです……!

毎回、こうです。

(@chamaru0617より引用)

Instagramに投稿したのは「豆柴ちゃまると保護猫わさび(@chamaru0617)」さん。「毎回、こうです。」というコメントが添えられた動画には、愛猫のわさび君(生後約3ヶ月)が映っています。

飼い主さんがフローリングワイパーをかけ始めると、それを捕まえ、足で床を蹴りながら上手に乗り込むわさび君。

その姿はまるで、部屋中を駆け巡るアトラクションを楽しんでいるかのよう!

フローリングワイパーとともにスイスイと運ばれていきます。

カーブに差し掛かると、一度はワイパーから落ちてしまうも、すぐにしっかりと掴んで乗り直しました。

どうやら、この“乗り物”がすっかりお気に入りな様子のわさび君。上手にワイパーを乗りこなす姿は、とっても可愛らしいですよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数55.9万回以上、4万件のいいねを記録(9月7日時点)。「お掃除が楽しくなりますね」「にゃんこ楽しそうですね」「クイックルニャイパー」「お掃除手伝ってるん」「これなら毎日床掃除したい」「猫ってほんとに可愛いですねぇ」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

楽しそうに掃除に参加しているわさび君ですが、さらに詳しいお話を投稿主の「豆柴ちゃまると保護猫わさび」さんにお聞きしました。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか?

もともと、ワイパーで掃除をすると毎回追いかけてきていました。それが最近では、追いかけてくるだけではなく、ワイパーに乗るようになりました。

掃除をしたいのですが、乗られてしまうので、まぁまぁ面倒くさいです(笑)。そんな時は、ワイパーから降ろそうとするのではなく、掃除機で退治しています。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

とにかくよく噛みます。寝ている時だけは安全です(笑)。今は遊ぶのが大好きな時期なので、家の中でもよく走り回っています。

豆柴のちゃまるにも、よく飛びかかっていきます。ちゃまるにはかなり手加減してもらっているのですが、本人はそのことをまったく知りません(笑)。

投稿主さんのお宅の前で生後1ヶ月半ほどの時に保護された、元気いっぱいのわさび君。優しい飼い主さんと同居犬のちゃまるちゃんのもと、これからものびのびと育ってくださいね♪