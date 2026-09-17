ボール遊びが大好きなワンちゃんたち。投げられたボールを咥えて、嬉しそうに持って帰ってくる姿はおなじみですが、現在SNSでは、そんなボール遊びを上手にこなす“ハムスター”が話題となっています。

うちの犬より犬してくれるハム

(@unity._.1127より引用)

「多分、前世犬」という動画をInstagramに投稿したのは「U:ni ユニ(@unity._.1127)」さん。登場するのはハムスターの「おしっち」ちゃんです。

飼い主さんが床に転がしたボールを、トコトコと可愛らしく追いかけていく、おしっちちゃん。

ボールに追いつくと……

なんと、ボールを咥えたまま飼い主さんの元へ持って帰ってきました!

その姿はまるでボール遊びをするワンちゃんのよう! 「前世は犬だったのかな?」と思うほど、とっても賢くて驚かされますよね!

ボールをくわえ、タタタっと走って帰ってくる姿は、なんだかとても楽しそう。その愛らしさに何度もボールを転がしてあげたくなっちゃいますね。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数91.6万回以上、4.4万件のいいねを記録(9月15日時点)。「ええええええ♪♪ 持ってきてくれるなんて!!!!!!!」「ぷりぷりのおしりも可愛い! 天才ハムちゃんですね!」「えっちゃんと持って返ってくる! 賢い! これはワンコだ! 完全に前世の記憶もったまま生まれたのね かわいい!」「何だこの可愛いハムちゃんは! 確かにほぼ犬だ笑」「いや可愛すぎるでしょ こんな事出来るんだ」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

たくさんの人を驚かせたハムスターのおしっちちゃんについて、さらに詳しく投稿主の「U:ni ユニ」さんにお聞きしました。

── この遊びは練習して教えたのでしょうか？ それとも自然と覚えたのでしょうか?

最初はボールに全く興味がなかったのですが、へやんぽ中にボールを転がしてみたら追いかけてくれるようになり、自然とこのような感じにいたりました。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどをお聞かせいただけますか?

我が家は３匹ハムスターがいるのですが、その中でもおしっちの部屋が1番綺麗な状態に保たれていて、おそらく綺麗好きな性格なのかなと勝手に思っております。

ガチャガチャで購入した小さなエビフライのマスコットが気に入ってるようで、寝床に置いているのを見ると可愛いなと思います。

教わったわけではなく、自然とボール遊びを覚えたというおしっちちゃん。その天才ぶりにすっかり心を奪われちゃいますね♪