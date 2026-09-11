秋の訪れとともに、日が少しずつ短くなってきました。夕方のお散歩も気づけば薄暗くなり、愛犬の姿が見えにくくなることも。そんな時に役立つのが、ワンコをやさしく守ってくれる“光るシュシュスタイ”です。

＊NEW＊

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光るシュシュスタイ

660円(税込)

くしゅくしゅ感がかわいいシュシュスタイで、おめかしスタイルに大変身💫



※一部の店舗では取り扱いがございません。

(@3COINS_newsより引用)

こちらは、3COINSの「光るシュシュスタイ」です。小型犬や猫の首にちょうどいいサイズのシュシュスタイで、暗闇でピカピカ光るんです。これを付けて歩けば、暗くなってからのお散歩も安全ですね。

また、おしゃれなオーガンジー生地を使用した、くしゅくしゅ感がかわいいデザインなので、ライトが点いていない時でもとってもオシャレ。SNSで紹介されると、「まってコレ可愛すぎる!!!!」「はーーーーー光る犬がもっと身近に ワクワクワク」「夜のお散歩中に散歩バックにつけたい。犬じゃなくて私が。笑」と話題に。

画像はキュートな「ピンク」なのですが、シンプルな「グレー」もラインアップされていて、価格はいずれも660円。気になる方は、チェックしてみてくださいね。