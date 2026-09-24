民放キー局5社の10月改編では、人気シリーズの続編から久々に復活する大型IP、完全新作まで、アニメのラインナップが充実している。各局の改編資料で新アニメ・新シリーズとして示された作品は計25本。『魔法騎士レイアース』『ケロロ軍曹』『ブラッククローバー』といった作品が新たな形で帰ってくる一方、『薬屋のひとりごと』『アオのハコ』『夜桜さんちの大作戦』など近年の人気作も新シリーズを投入する。

日本テレビ『薬屋のひとりごと』第3期スタート

日本テレビでは、金曜23時の「FRIDAY ANIME NIGHT」枠で『薬屋のひとりごと』第3期が10月2日にスタートする。

シリーズ累計発行部数5,700万部を突破し、23年から放送されたTVアニメも国内外で支持を集めた人気作。第3期では、花街の薬師としての日常に戻った猫猫と、本来の身分である皇弟としての責務に向き合う壬氏の物語が、後宮から市井、さらに隣国へと広がっていく。

土曜17時30分(読売テレビ枠)には『朱色の仮面』が10月10日にスタート。身につけた者に力を与える“仮面”を題材に、師匠と仲間を自らの手で殺めてしまった少年・ペルが、世界中に散らばる仮面を破壊する旅へ出る“仮面能力バトルファンタジー”を描く。

テレビ朝日『魔法騎士レイアース』30年ぶり新アニメ化

テレビ朝日は、30年の時を経て新たにアニメ化される『魔法騎士レイアース』が目玉。水曜23時45分からの「IMAnimationW」枠で放送される同作は、CLAMPの代表作として『なかよし』(講談社)で連載され、1994年にTVアニメ化(読売テレビ・日本テレビ系)。中学2年生の獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風が社会科見学先の東京タワーから異世界へ召喚され、世界を救う「魔法騎士(マジックナイト)」として成長していく物語が、新たなアニメとして描かれる。

土曜23時30分からは『#ゾンビさがしてます』。『三ツ星カラーズ』『ひとりぼっちの○○生活』のカツヲによる、ゾンビだらけの世界を舞台にした“非”日常系エンターテインメントだ。

土曜25時30分からは、累計発行部数200万部突破のコミックをアニメ化する『貸した魔力はリボ払いで強制徴収』。パーティーを追放された少年が、仲間に貸してきた魔力を“リボ払い”の手法で強制徴収・運用していくという異色のファンタジーが登場する。

さらに、土曜16時29分からは、1999年の誕生以来親しまれてきたキャラクターを初めてTVアニメ化する『しろたん』を1分枠で。日曜10時からは、ミニチュアクリエイター・Mozuによる『ポップパップポルターズ』を5分アニメとして編成するなど、30分作品からミニアニメまで幅広くそろえる。

TBS、日曜夕方から深夜まで6作品

TBS系では6作品がラインナップされる。

日曜16時30分からは、バドミントン部の猪股大喜と、1学年上のバスケットボール部・鹿野千夏を軸に描く青春部活ラブストーリー『アオのハコ』Season2。続く17時(MBS枠)からは『夜桜さんちの大作戦 第二期』の第2クールを編成し、日曜夕方に2作品が連続する。

日曜23時30分の「アガルアニメ」(CBC枠)では、『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期』。人の能力やステータスを見抜く“鑑定スキル”を持って異世界に転生したアルス・ローベントの新たな戦いを描く。

木曜23時56分からは、不器用な高校生たちの恋愛と友情を描く『氷の城壁』第2期。さらに木曜25時28分には、23年に第1期が放送された学園ファンタジー『冰剣の魔術師が世界を統べるII』が登場する。

金曜25時23分の「アニメイズム」(MBS枠)では、『東京リベンジャーズ 三天戦争編』を放送。日曜夕方の青春・ファミリー作品から、深夜のファンタジー、人気シリーズまで多彩な布陣となった。

テレビ東京、『ケロロ軍曹』完全新作＆『ブラクロ』5年半ぶり新作

テレビ東京では、『ケロロ軍曹☆』『ブラッククローバー』『ホテル・インヒューマンズ』の3作品を新アニメとして編成する。

土曜9時30分には、吉崎観音氏の人気漫画を原作とする『ケロロ軍曹☆』が10月3日にスタート。ケロロ軍曹と日向冬樹の出会いという“原点”から物語を描く完全新作TVアニメで、長年親しまれてきたギャグコメディが新たに始動する。

同日23時からは、『ブラッククローバー』が5年半ぶりに新作として復活。全世界シリーズ累計発行部数2,450万部を突破し、TVアニメも海外で支持を集めてきた作品で、アスタたちと「漆黒の三極性(ダークトライアド)」の戦いが展開される。

日曜23時45分には『ホテル・インヒューマンズ』第2期。殺し屋専用ホテルを舞台に、“最新の武器手配”から“完璧な死体処理”まで請け負うコンシェルジュたちと、宿泊客である殺し屋たちの人生を描く。

また、テレビ東京は9月28日から「アニメWEEK」も展開。ゴールデン帯のレギュラー番組とアニメ作品を連動させるなど、局を挙げてアニメIPを盛り上げる。

フジテレビは9作品 『ドラゴンボール超 ビルス』も始動

フジテレビは、5局の中で最多となる9作品を新アニメとしてラインナップしている。

金曜23時30分の「ノイタミナ」枠では、橘オレコ氏の漫画をアニメ化する『ホタルの嫁入り』が10月9日にスタート。愛が重すぎる殺し屋と、余命わずかな令嬢による“狂愛ストーリー”を描く。

日曜9時には、2027年に『デジモン』が30周年を迎えることを記念した『僕らが選んだベストアドベンチャー』。世界各国のファンによる投票で選ばれた『デジモンアドベンチャー』『デジモンテイマーズ』のエピソードを放送する。

さらに日曜23時15分には『ドラゴンボール超 ビルス』が始動。鳥山明さんが原作・ストーリー・キャラクターデザインを手がけた作品に、大幅な新規カットや描き直しを加え、物語も再構築した“エンハンスド版”として届ける。

火曜23時「火アニバル!!」(カンテレ枠)には、『週刊少年ジャンプ』で連載された沼駿氏の漫画をアニメ化する『超巡!超条先輩』。読心術、千里眼、テレパシーなどの超能力を操る警察官・超条巡と、怪力の新米警官・一本木直によるバディコメディだ。

このほか、火曜25時45分に完全新作オリジナルアニメ『DARK MACHINE THE ANIMATION』、水曜24時45分の「+Ultra」枠に『帰還者の魔法は特別です』第二期、水曜25時15分の「B8station」枠に『百妖譜 第3期京師篇』を編成。

日曜早朝5時10分には、モンゴメリの『赤毛のアン』シリーズをアニメ化した『アン・シャーリー』、さらに『ノンストップ!』『旬感LIVE とれたてっ!』内では、人気クリエイター・遊ハちの作品をショートアニメ化した『ゆうさんち! from 遊ハち』も放送する。