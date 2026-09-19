ABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで毎週日曜朝8時30分から放送中の、プリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア!」より、9月20日放送第34話「るるかと、はなまるな満月」のあらすじと場面写真が到着した。

9月20日放送第34話「るるかと、はなまるな満月」あらすじ

夜、警察官に変装したアゲセーヌを追いかけるあんなとみくる。そこにくれあとるるかも加わり、盗み出された桐の箱を取りもどしたものの、どこで誰から盗まれたものなのかがわからなかった。

翌日、持ち主を探すために警察署を訪れたあんなたちは、一日警察署長をつとめていた家入しるくと再会し、ワイドショーの取材を通じて持ち主を探してもらうことに。さらに、桐の箱の中身である古い掛け軸を調べてもらうため、美術館オーナーの宝生ちなみを呼んで相談する。掛け軸を目にした宝生は感激しながら、これは江戸の絵師・白河元信の幻の名画『姫去りし月』で、数百億円の価値があると語る。

しるくの取材も終わり、応接室であんなたちが話していると、掛け軸の持ち主があらわれたという報告が入る。しかし、なんと3人の人物が持ち主として名乗り出ており、とまどいながらも3人への聞き込みを始めるあんなたちだったが――

スタッフ

脚本：佐藤 大

演出：王梟

絵コンテ：河原 龍太

作画監督：宮脇 直央、三股 浩史、ひのたかふみ、大村 佳鈴、Calvin Zhong、みやこ

美術：徐 柱星

(C)ABC-A・東映アニメーション