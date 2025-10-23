日向夏・しのとうこ作『薬屋のひとりごと』のテレビアニメ第3期、劇場版の制作が決定したことが発表された。

ティザービジュアル

テレビアニメ第3期は、2026年10月より日本テレビ系にて分割2クールでの放送。第1クールは2026年10月、第2クールは2027年4月より放送開始を予定している。国を襲う災害の予兆、人々を惑わす謎の巫女、そして壬氏に課せられ皇弟としての責務。物語は後宮から市井へと舞台を移し、猫猫と壬氏には新たな試練が待ち受ける。監督は、テレビアニメ第2期の監督も務めた筆坂明規が務める。

そして、シリーズ初の劇場版となる劇場版『薬屋のひとりごと』は、2026年12月に公開予定。ストーリー原案を原作者・日向夏が担当し、完全新作ストーリーとなる。監督は、テレビアニメ第1期のシリーズ構成・監督、そして第2期ではシリーズ構成・総監督を務めた長沼範裕が務める。

また、2026年2月15日からは、映画館にてテレビアニメ第1期＆第2期の上映会を実施。全国五都市にて隔週6話ごとで5月末まで順次展開する。さらに第1期初回の2月15日、第2期初回の4月12日にはキャスト登壇の舞台挨拶も。第1期舞台挨拶には、猫猫役悠木碧、壬氏役大塚剛央、羅漢役桐本拓哉が、第2期舞台挨拶には、悠木碧、大塚剛央、そして子翠／楼蘭役の瀬戸麻沙美が登壇する。

原作者＆キャストコメント

■原作者・日向夏

第二期の最終回のとき「続編決定」とありました。皆さん、TVアニメ第三期か、それとも劇場版かともやもやしていたかと思います。なんとどちらもです。薬屋アニメも二周年を迎え、ファンの皆さま、支えてくれた皆さまのおかげかと思います。そんな皆さまの期待に応えるべく、第三期も劇場版も制作しております。二期からまたがらりと雰囲気を変えた三期。一期、二期以上に楽しめるよう制作サイドと共にがんばっております。TV三期は私はお手伝い程度でありますけど、劇場版は頑張りました。完全新作ストーリーです。書きました。書きましたよ。ネットにも書籍にも全く掲載されていないお話ですよ。他にも楽しい情報が盛りだくさんです。また皆さんと楽しみたいのでよろしくお願いします。

■猫猫役 悠木碧

第3期＆劇場版決定！ようやく言えてとても嬉しいです！！第2期の終わりがとても美しかったので、ここで一区切り着いてしまうかな…？と思っていたので、間髪入れずいけると聞いて、嬉しびっくりしました…！『薬屋のひとりごと』はまだまだ原作も続いておりますから、諸先輩方の作品のように末永くこの世界を紡いでいけたらなぁと思っているので、引き続き大切に演じさせて頂きたいです。それだけでなく、劇場版まで〜！？しかも先生が書く完全オリジナルストーリー！？とんでもないもんが降ってきましたよ…！本当に本当に楽しみです！私たちですらこの大ニュース2段構えを受けてぶっ飛んだので、皆さんにはもっともっとビックリして頂けたんじゃないかと思います！その驚きのまま、公開までの間に、『薬屋のひとりごと』を周りの人にオススメしながらお待ちいただけますと幸いです！そして今後も情報盛り沢山との事なので、お見逃し無く！これからも本作を沢山応援してくださると嬉しいです！

■壬氏役 大塚剛央

第2期放送終了直後に続編制作決定の発表がありましたが、なんと第3期＆劇場版です！それぞれどのような物語が紡がれていくのか、猫猫と壬氏たちの活躍が楽しみですね！そして、TVアニメ放送開始からあっという間に2周年を迎えました。いつも応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。これからも楽しいことが盛りだくさんです。まだまだ『薬屋のひとりごと』を一緒に楽しんでいきましょう！

