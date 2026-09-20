毎週日曜朝8時30分より、ABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中『名探偵プリキュア!』の劇場版、『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』が、9月18日に公開した。同作の第2弾入場者プレゼントとして「はなまる発見★チェンジングカード」が9月25日より期間限定で配布されること、また「プリキュア」史上初となる4DX上映について、9月20日に発表された。

『名探偵プリキュア！』の最新画像をまとめて見る

第2弾入場者プレゼント「はなまる発見★チェンジングカード」

「ポチタンミラクルライト」に続く第2弾の入場者プレゼントとして、「はなまる発見★チェンジングカード」の配布が決定した。配布期間は、9月25日から10月1日までの1週間限定で、数量限定にて配布される。

デザインは「名探偵プリキュア!」「キミとアイドルプリキュア♪」「わんだふるぷりきゅあ!」の全3種(ランダム配布)で、動かすと絵柄がチェンジするスペシャル仕様だ。

なお、ひとり1回の鑑賞につき1個、ランダムで配布する。劇場により数に限りがある。

「プリキュア」シリーズ史上初・4DX上映決定!

『映画名探偵プリキュア!不思議な庭と2人の秘密』にて、23作品続く「プリキュア」シリーズ史上初となる4DX上映が10月2日より公開となる。

まことみらい市や「かりんの庭」に飛び込み、まるで名探偵プリキュアと一緒に事件を追っているかのような没入体験が待っている。目の前に広がる夢のように綺麗な庭、フワフワと飛ぶ妖精達、激しいアクション、どのシーンがどのような特殊効果で演出されているのだろうか。

4DX鑑賞に際しては、身長制限(100cm未満の方は鑑賞できない)のほか、注意事項がある。詳しくは、鑑賞予定の劇場HPを確認のこと。また4DXの演出効果は、劇場ごとに若干異なる場合がある。

最新予告映像＜ファーストステップ篇＞も公開!

また、挿入歌「First Step」をテーマにした最新の予告映像「ファーストステップ篇」も解禁された。

「名探偵は絶対にあきらめない!」覚悟を決めた表情で立つ名探偵プリキュアを、妖精たちが「ミラクルライト」で後押しし、セリフとリンクする挿入歌の「あきらめないと誓おう」という歌詞が、心を震わせる。そして、みくるの心からの叫び、ジェット先輩の一言は、諦めることなく力を合わせて立ち向かう名探偵プリキュアの姿を予感させる。

「一歩の勇気が答えになる」「何度だって立ち上がる。笑顔の答えが見つかるまで!」キュアアンサーのその一歩にこめられた想いは、果たして届くのか――。いよいよ映画が公開し、核心に迫るカットが盛りだくさんの最新映像に注目したい。

(C)©2026 映画名探偵プリキュア!製作委員会