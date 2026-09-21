バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、9月第4週から順次発売される「機動戦士ガンダム」シリーズ関連商品を紹介する。

EXCEED MODEL TRINITY RX-78-2 ガンダム

EXCEED MODEL TRINITY RX-78-2 ガンダム

2026年9月 第4週発売、「EXCEED MODEL TRINITY RX-78-2 ガンダム」は、エクステリア、インターナルストラクチャー、コア・ファイターコクピットの3種類をそろえると、全高約20cmのガンダムのバストアップモデルが完成するアイテム。エクシードモデルザクヘッドから10年目を直前に、これまで培われた技術を詰め込んだ新世代カプセルレストイの誕生だ。

発売時期:2026年9月 第4週

価格(税込):1,500円

種類数:全3種

対象年齢:15才以上

ラインナップ

エクステリア

インターナルストラクチャー

コア・ファイター コクピット

【再販】【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 15

【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 15

2026年9月 第4週発売、「【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 15」は、2020年10月に発売した「MOBILE SUIT ENSEMBLE」15弾の再販。「ガンダムエクシア」を中心に武装によるシルエット変化をする機体で固めた遊びがいのある弾として展開している。玩具売り場・家電量販店、雑貨店などで販売予定。

発売時期:2026年9月 第4週

価格(税込):550円

種類数:全5種

対象年齢:15才以上

ラインナップ

ガンダムエクシア

ガンダムデュナメス

リゼル

リゼル拡張セット

MS武器セット

機動戦士ガンダム ならぶんです。～なりきりハロ～

機動戦士ガンダム ならぶんです。～なりきりハロ～

「機動戦士ガンダム ならぶんです。～なりきりハロ～」は、モビルスーツ×ハロのオリジナルデザイン「なりきりハロ」のならぶんです。

発売時期:2026年9月 第4週

価格(税込):300円

種類数:全5種

対象年齢:15才以上

ラインナップ

ハロ（ガンダム）

ハロ（ザクⅡ）

ハロ（シャア専用ザクⅡ）

ハロ（νガンダム）

ハロ（サザビー）

【フラットガシャポン】ガンダムシリーズ マウスシートコレクション

【フラットガシャポン】ガンダムシリーズ マウスシートコレクション

「【フラットガシャポン】ガンダムシリーズ マウスシートコレクション」は、ガンダムシリーズのマウスシート。各作品の主役機とライバル機がラインナップされている。

発売時期:2026年9月 第4週

価格(税込):500円

種類数:全8種

対象年齢:15才以上

ラインナップ