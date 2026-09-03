アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』が、10月11日よりフジテレビ系全国ネットで放送開始されることが決定した。放送終了30分後の午前0時15分からはPrime VideoとU-NEXTで最速配信を実施し、その他の動画配信サービスでも毎週木曜午前0時15分から配信予定となっている。

放送開始の発表にあわせて、開幕ビジュアルと開幕トレーラーが公開。オープニング主題歌はメガテラ・ゼロの「オノガミ」、エンディングテーマはビッケブランカの「完璧のペキ」に決定している。

破壊神ビルス、フリーザ、新たな脅威が悟空たちの前に

公開された開幕ビジュアルでは、地球を手中に収めようと不敵な笑みを見せる破壊神・ビルスと、圧倒的な存在に立ち向かう悟空の姿を描写。フリーザに加え、地球を狙う新たな脅威の姿も収められており、今後の物語の広がりを予感させる内容となっている。

開幕トレーラーは、悟空のかめはめ波からスタート。悟空とビルスの激突、かつて悟空と死闘を繰り広げたフリーザ、新たな強敵や物語の鍵を握るキャラクターたちが登場する。

OPはメガテラ・ゼロ「オノガミ」、EDはビッケブランカ「完璧のペキ」

オープニング主題歌を担当するのは、シンガーソングライター・メガテラ・ゼロの「オノガミ」。メガテラ・ゼロは本楽曲について、「悟空たちだけでなく、強敵として出てきたキャラクターたちも含めた、自分の力だけで闘う者たち、『己が身』を信じて闘う者たちを表現したくて作った曲です」とコメントしている。

エンディングテーマは、ビッケブランカの「完璧のペキ」。ビッケブランカは、幼少期から『ドラゴンボール』に親しんできたことに触れながら、「ドラゴンボールが描きつづけてきた『強さ』『勇気』はもちろん、常にその影にあった『悲しみ』『不条理』まで、僕の中にあった全てを持ち出して作った大切な楽曲です」と語った。

ニューヨーク・コミコンで第1話を世界最速先行上映

10月8日～11日に米・ニューヨークで開催される「ニューヨーク・コミコン2026」では、本作のブース出展とパネルディスカッション「Dragon Ball Super: Beerus SPECIAL PANEL」の実施が決定した。

パネルでは、アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』第1話の世界最速先行上映を行う。ステージにはビルス役の英語版声優ジェイソン・ダグラス、ウイス役の英語版声優イアン・シンクレアが登壇し、ブルマ役の英語版声優モニカ・レアルがMCを務める。

アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』作品概要

魔人ブウとの戦いから数年後、地球はつかの間の平和を取り戻していた。一方、長い眠りから破壊神・ビルスが目覚める。星々を破壊するほどの力を持つビルスは、フリーザを倒したサイヤ人のうわさを聞きつけ、悟空の前に現れる。消滅の危機に直面した地球を舞台に、悟空たちとビルスの宇宙を揺るがす戦いが幕を開ける。

作品名：アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』

放送開始：2026年10月11日（日）23時15分

放送局：フジテレビ系全国ネット

最速配信：Prime Video、U-NEXT ※放送終了30分後の午前0時15分から

原作・ストーリー・キャラクターデザイン：鳥山明

演出構成：瀬谷沫人

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督：山室直儀

編集：西村英一

撮影監督：元木洋介

音楽：住友紀人

(c)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション