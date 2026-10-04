元プロ野球選手で野球解説者の佐々岡真司氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「佐々岡さん&西山さんのカープ黄金期コンビが登場! 新井監督をどう見る!? カープ黄金期の知られざるエピソードまで!」に出演。現役時代に北別府学さんとカラオケに行った際のエピソードを明かした。

北別府学さんから「お前の番じゃ、歌え」 それに佐々岡真司氏は…

北別府さんについて「一言で言えば怖い」と表現した佐々岡氏。「すごくかわいがってもらった」としながらも、「野球の時も怖いんですけど、プライベートでもやっぱり怖い時あったんですよ」と振り返る。

その一例として明かしたのが、北別府さんと飲みに行った際の出来事。演歌好きだった北別府さんがカラオケで歌う一方、佐々岡氏は「僕は歌は絶対歌わないんですよ」と説明する。

しかし、まだ入団1、2年目だった頃、北別府さんから「ささ(佐々岡)、お前の番じゃ、歌え」と促されたという。それでも佐々岡氏が「いや、僕、歌いません」と断ると、北別府さんは「歌え言うたら歌えや」と要求。

さらに、「昔はのぉ、山本浩二、衣笠(祥雄)が歌え言うたら歌ったもんじゃ」「今は北別府が歌え言うたら歌うもんじゃ!」 と言われるも、「それでも無視した(笑)」と回顧。西村瑞樹(バイきんぐ)が「さすがですね、佐々岡さん!」と驚くのに対し、佐々岡氏は改めて北別府さんについて「本当怖かったです。でも、かわいがってもらいましたよ」と話していた。