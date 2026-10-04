元プロ野球選手で野球解説者の佐々岡真司氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「佐々岡さん&西山さんのカープ黄金期コンビが登場! 新井監督をどう見る!? カープ黄金期の知られざるエピソードまで!」に出演。現役時代に北別府学さんとカラオケに行った際のエピソードを明かした。

  • 『ダグアウト!!!』場面カット　=BS10提供

    『ダグアウト!!!』場面カット　=BS10提供

北別府学さんから「お前の番じゃ、歌え」　それに佐々岡真司氏は…

北別府さんについて「一言で言えば怖い」と表現した佐々岡氏。「すごくかわいがってもらった」としながらも、「野球の時も怖いんですけど、プライベートでもやっぱり怖い時あったんですよ」と振り返る。

その一例として明かしたのが、北別府さんと飲みに行った際の出来事。演歌好きだった北別府さんがカラオケで歌う一方、佐々岡氏は「僕は歌は絶対歌わないんですよ」と説明する。

しかし、まだ入団1、2年目だった頃、北別府さんから「ささ(佐々岡)、お前の番じゃ、歌え」と促されたという。それでも佐々岡氏が「いや、僕、歌いません」と断ると、北別府さんは「歌え言うたら歌えや」と要求。

さらに、「昔はのぉ、山本浩二、衣笠(祥雄)が歌え言うたら歌ったもんじゃ」「今は北別府が歌え言うたら歌うもんじゃ!」　と言われるも、「それでも無視した(笑)」と回顧。西村瑞樹(バイきんぐ)が「さすがですね、佐々岡さん!」と驚くのに対し、佐々岡氏は改めて北別府さんについて「本当怖かったです。でも、かわいがってもらいましたよ」と話していた。

【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。

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