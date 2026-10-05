俳優でモデルの豊田裕大が、ニッポン放送のポッドキャスト番組『豊田裕大のオールナイトニッポンPODCAST』に出演。ファッション誌『MEN'S NON-NO』(集英社)のモデルになった経緯を振り返った。

豊田裕大

豊田裕大が『MEN'S NON-NO』モデルになった経緯

大学時代、図書館に行くことが好きで、よく通っていたという豊田。そこで『MEN'S NON-NO』を見つけ、「うわ、めちゃくちゃかっこいいじゃん、この雑誌」「僕もこういう世界に入ってみたい」と思ったという。

そして、誌面に掲載されていたテクノカットの写真を見て、「この髪型めちゃくちゃカッコいいじゃん!」と惹かれた豊田は、そのヘアスタイルを担当していた美容師に連絡し、美容室を訪問。自身もテクノカットにしてもらったそうだ。

すると、その美容師から「キミ、めちゃくちゃいいじゃん」と言われ、『MEN'S NON-NO』に写真を送ってもらえることに。豊田は当時を「えっ、憧れの雑誌にすぐ繋がるんだ!?」と振り返った。

その後、『MEN'S NON-NO』から仕事が来て、ヘアカットモデルを務めるように。そして、同誌のオーディションにも参加。当時はオーディションについて何も分からなかったという豊田は、会場に編集者が並ぶなか、「何か印象を残さないといけない」と考え、「デカくなります」と宣言してからウォーキングしたという。

「こいつはめちゃくちゃ変なやつだなって、きっと思われたと思います」と振り返りながらも、結果は見事合格。「最終的に受かりました。無事に『MEN'S NON-NO』に受かりました。良かったです。安心です」と、しみじみと話していた。