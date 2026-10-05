俳優でモデルの豊田裕大が、ニッポン放送のポッドキャスト番組『豊田裕大のオールナイトニッポンPODCAST』に出演。ファッション誌『MEN'S NON-NO』(集英社)のモデルになった経緯を振り返った。
豊田裕大が『MEN'S NON-NO』モデルになった経緯
大学時代、図書館に行くことが好きで、よく通っていたという豊田。そこで『MEN'S NON-NO』を見つけ、「うわ、めちゃくちゃかっこいいじゃん、この雑誌」「僕もこういう世界に入ってみたい」と思ったという。
そして、誌面に掲載されていたテクノカットの写真を見て、「この髪型めちゃくちゃカッコいいじゃん!」と惹かれた豊田は、そのヘアスタイルを担当していた美容師に連絡し、美容室を訪問。自身もテクノカットにしてもらったそうだ。
すると、その美容師から「キミ、めちゃくちゃいいじゃん」と言われ、『MEN'S NON-NO』に写真を送ってもらえることに。豊田は当時を「えっ、憧れの雑誌にすぐ繋がるんだ!?」と振り返った。
その後、『MEN'S NON-NO』から仕事が来て、ヘアカットモデルを務めるように。そして、同誌のオーディションにも参加。当時はオーディションについて何も分からなかったという豊田は、会場に編集者が並ぶなか、「何か印象を残さないといけない」と考え、「デカくなります」と宣言してからウォーキングしたという。
「こいつはめちゃくちゃ変なやつだなって、きっと思われたと思います」と振り返りながらも、結果は見事合格。「最終的に受かりました。無事に『MEN'S NON-NO』に受かりました。良かったです。安心です」と、しみじみと話していた。
【編集部MEMO】
ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST』(毎週土曜日18時頃〜配信)は、今注目の人物が月替りでパーソナリティを担当。2026年はこれまで、七瀬すず菜、打首獄門同好会、長浜広奈、志田こはく、ゆる言語学ラジオ、南沙良、黒川想矢、FANTASTICS、BABYMONSTERのRUKA、ASAらがパーソナリティを担当している。