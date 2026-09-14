TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)で13日の第18話放送終了後、主人公・乃木憂助を演じる堺雅人によって、今後の放送スケジュールが案内された。

堺雅人

番組の最後に乃木自ら視聴者へ向けて今後の日程を告知。物語が最終章へ突入する中、最終回までの放送予定が明らかとなった。

発表されたスケジュールは以下の通り。

第19話 10月4日 21:00～

第20話 10月11日 21:00～

第21話 10月18日 21:00～

第22話 10月25日 21:00～

第23話 11月1日 21:00～

第24話(最終回) 11月8日 21:00～



『VIVANT』は放送開始以来、壮大なスケールのストーリーや伏線を張り巡らせた展開で大きな注目を集めている。13日に放送された第18話は“前半戦最終回”とされ、乃木(堺)らは、別班員5名の奪還作戦へと大きな歩みを進めた。

9月20日、27日は「アジア大会」放送のため『VIVANT』の放送は休止となる。

第18話放送後のSNSでは、「最終回までの日程が分かってうれしい」「残り6話でどう完結するんだ...?」などの声が相次いだ。

物語はいよいよクライマックスへ。11月8日の最終回に向け、視聴者の期待はさらに高まりそうだ。

【編集部MEMO】

スピンオフ企画の「VIVANT-Adventure Log-」は TVer で、「ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―」はU-NEXTでそれぞれ独占配信中。

(C)TBS