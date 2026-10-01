タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【本音告白】近藤真彦さんがモノマネされる側の心境を吐露! そして意外な事実も判明!」に出演。近藤真彦とモノマネについてトークした。

関根勤

近藤真彦が明かした「マッチで〜す!」の意外な事実

モノマネについてトークするなか、関根は近藤に「マッチ(のモノマネ)でも、ダイノジ(大地)のマッチとさ、鶴太郎さんのマッチってどう思うの?」と質問。すると近藤は、片岡鶴太郎について「まあ、鶴太郎さんのほうは似てないね(笑)」と答える。

その一方で、近藤は「でも鶴太郎さんが一番初めにやったからね」といい、「『マッチで〜す!』ってやるじゃないですか。あれ僕、やったことないんですよ。あんなこと」と告白。「そうなの!?」と驚く関根らに、近藤は「ないんです。やってないです」と重ね、「あれは鶴太郎さんがやって有名にしちゃったの」と説明した。

さらに、モノマネをきっかけに本人もそのセリフを言うようになるケースもあると関根が話すと、近藤は「俺は言うようになったんじゃなくて、言わされてんだ」と弁明。「マッチさん申し訳ないんだけど、今日『マッチで〜す!』って一言いただけませんか?」と言われ、仕方なく応じていたという。

続けて、近藤は「最初はすごく嫌だったんだけど、最近、平気で言えるようになった(笑)」と心境の変化を明かして、笑いを誘うと、関根は「だって本人だからね」「恥ずかしいことじゃないもん」としみじみと話していた。