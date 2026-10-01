タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【本音告白】近藤真彦さんがモノマネされる側の心境を吐露! そして意外な事実も判明!」に出演。近藤真彦とモノマネについてトークした。
近藤真彦が明かした「マッチで〜す!」の意外な事実
モノマネについてトークするなか、関根は近藤に「マッチ(のモノマネ)でも、ダイノジ(大地)のマッチとさ、鶴太郎さんのマッチってどう思うの?」と質問。すると近藤は、片岡鶴太郎について「まあ、鶴太郎さんのほうは似てないね(笑)」と答える。
その一方で、近藤は「でも鶴太郎さんが一番初めにやったからね」といい、「『マッチで〜す!』ってやるじゃないですか。あれ僕、やったことないんですよ。あんなこと」と告白。「そうなの!?」と驚く関根らに、近藤は「ないんです。やってないです」と重ね、「あれは鶴太郎さんがやって有名にしちゃったの」と説明した。
さらに、モノマネをきっかけに本人もそのセリフを言うようになるケースもあると関根が話すと、近藤は「俺は言うようになったんじゃなくて、言わされてんだ」と弁明。「マッチさん申し訳ないんだけど、今日『マッチで〜す!』って一言いただけませんか?」と言われ、仕方なく応じていたという。
続けて、近藤は「最初はすごく嫌だったんだけど、最近、平気で言えるようになった(笑)」と心境の変化を明かして、笑いを誘うと、関根は「だって本人だからね」「恥ずかしいことじゃないもん」としみじみと話していた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。