料理番組「DAIGOも台所〜きょうの献立何にする?〜」がこのほど、TVアニメ「名探偵プリキュア!」とコラボすることに! なんと、あのキュアアルカナが、2回にわたってスタジオに登場するのだとか。異色すぎるスペシャルコラボに、喜びの声とツッコミが殺到しています。
キュアアルカナが
#DAIGOも台所 に出演決定🤍
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なんと2回にわたって出演するよ🌟
キュアアルカナはアイスの料理にワクワク🍨
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キュアアルカナが出演する『DAIGOも台所』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列にて9/14(月)と9/18(金)ひる1時30分から!
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ぜひ観てね🔍✨
#たんプリ #precure #プリキュア
(@TVanime_precureより引用)
まさか、DAIGOさんとキュアアルカナが、一緒に「ウィッシュ!」ポーズを決める日が来るとは。新鮮すぎて面白いですね(笑)。
以前、料理がテーマのプリキュア「デリシャスパーティ♡プリキュア」からキュアプレシャスが登場したことがあったのですが、今度はキュアアルカナが出演することに。「名探偵プリキュア!」と何の関係が??と思いましたが、今回のお題はアイス料理。そう、キュアアルカナはアイスが大好物なんです!!
この異色の共演に、SNSでは「アルカナがウィッシュしてるwww」「どうゆう流れでウィッシュな出演?笑」「プレシャス以来のプリキュア参戦だ!」「アイスのためなら仕事を選ばないアルカナさん」「油ハネとか心配してしまう 白いし」「最高のコラボありがとウイッシュ!」などなど、喜びとツッコミが殺到しています。
さらに、DAIGOさんが仮面ライダーやウルトラマンに出演していたことから、「ウルトラマン(兼仮面ライダー)とプリキュアの共演、だと!?」「ガッチャードとプリキュアで実質ニチアサ」「未来の宝太郎とアルカナ中々の組み合わせだなw」という声も。豪華すぎる共演、見逃すわけにはいきませんね。ちなみに、DAIGOさんの奥様は美少女戦士。闘うヒロインとの共演はお手のものかも!?笑
共演日は、9月14日と9月18日(1時30分～1時45分)。9月14日は、キュアアルカナの「私の大好きなアイス一択。8段重ねくらいは朝飯まえ」というリクエストに応え、『混ぜて冷やすだけ!ラズベリーアイス』に挑戦。9月18日には、そのラズベリーアイスをつかった『あつあつフレンチトースト×ひんやりアイス』を作るそうです。どんな料理番組になるのか、楽しみですね。
/／— プリキュア「名探偵プリキュア！」公式 (@TVanime_precure) September 8, 2026
キュアアルカナが#DAIGOも台所 に出演決定🤍
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なんと2回にわたって出演するよ🌟
キュアアルカナはアイスの料理にワクワク🍨
キュアアルカナが出演する『DAIGOも台所』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列にて9/14（月）と9/18（金）ひる1時30分から！
ぜひ観てね🔍✨#たんプリ #precure… pic.twitter.com/vVCyCeD9UC