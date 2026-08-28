バンダイは、『名探偵プリキュア!』より「スターキラリングブローチ」(4,180円)を8月29日に発売する。

「スターキラリングブローチ」は、4人のプリキュアが身につけるパワーアップ変身アイテム。ブローチからリングをはずして身につけることで、パワーアップ変身曲が流れ、アニメで登場する【スターキラリングフォーム】、映画に登場する【フューチャーフォーム】の2つのパワーアップ変身を楽しめる。

また、星型スイッチを押すことで、約20種のキャラクターボイスも聞くこともできる。

セット内容

スターキラリングブローチ本体…1個

スターキラリング…1個

カバーパーツ…1個

『名探偵プリキュア!』とは

『名探偵プリキュア!』は、2026年放送開始のプリキュアシリーズ第23弾。1999年を舞台に、『困っている人を助けたい』という想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちが主人公だ。14歳の中学2年生・明智あんなは2027年の現代から1999年にタイムスリップし、同年代の小林みくると出会う。怪盗団ファントムに困る人を見逃せないという思いから二人は「名探偵プリキュア」に変身し、みんなの笑顔を推理で守る。

(C)ABC-A・東映アニメーション (c)2026 映画名探偵プリキュア！製作委員会