映画『バイオハザード』の10月9日公開に先駆け、通販会社・夢グループのコラボ動画が公開された。

石田重廣社長と歌手・保科有里が登場する今回の映像では、夢グループならではのテレビショッピング風の掛け合いで、本作が描く“悪夢の一夜”とムビチケ前売券(オンライン)を紹介する。

映像では、血まみれの人影や変わり果てた街といった本編の不穏なシーンを背景に、石田社長が「90分間ノンストップで、とにかく息つく暇もない」と作品のスリルをアピール。保科も「90分アトラクション感覚でドキドキする映画が見られるなんて楽しみ」と応じる。

完全新作となる本作。石田社長が「夢は夢でも悪夢です」と紹介すると、保科は「映画をご覧になった後、命の保証はありません～!」と、普段のCMさながらの調子で恐怖を売り込む。

動画後半では、ムビチケ前売券(オンライン)も紹介。購入・鑑賞特典として「ムビチケデジタルカード」が用意され、価格は1700円となる。保科の「安い、やす～い！」というおなじみのリアクションとともに、映画館での鑑賞を呼びかけている。

本作は、サバイバルホラーゲーム「バイオハザード」シリーズを原作とする完全新作映画。主人公は、医療品をラクーンシティへ届ける仕事を引き受けた、ごく普通の配達員ブライアン。特殊な戦闘スキルを持たない主人公が、最悪の一夜を生き延びようとする90分間の物語が、主人公目線でリアルタイムに展開する。

『バーバリアン』や『WEAPONS／ウェポンズ』のザック・クレッガーが監督を務め、オースティン・エイブラムス、ザック・チェリー、カーリー・レイス、ポール・ウォルター・ハウザーらが出演する。

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