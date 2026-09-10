ザクっとしたコーンとなめらかな口溶けのアイスを一度に楽しめて、リッチな気分に浸れるコーンアイス。そんな人気アイスを、自分が好きなお菓子を使って作れるレシピとは……!?

東北地方を除く本州や四国で、スーパーマーケットのイオンなどを運営する「イオンリテール」の社員さんによるInstagramの投稿で、その方法が紹介されています。

今回使うお菓子は、イオンのPB商品である『ベストプライス チョコレートミルク』と『ベストプライス チョコを味わうチョコチップクッキー』。そのほか、コーン、ホイップクリーム、牛乳、好みのトッピングを用意します。

まず、溶かしたチョコレートをコーンの内側へ塗ります。縁にもチョコレートをまとわせると、完成時に外側からもチョコが見える仕上がりに。冷蔵庫で10分冷やし、チョコレートを固めます。

次はアイス部分の調理へ。ボウルにホイップクリーム220gを入れ、牛乳100gを加えます。砕いたチョコチップクッキーを適量入れて混ぜ合わせると、食感のアクセントも加わってより贅沢な味わいに……!!

コーンのチョコレートが固まったら、コーンの周りにクッキングシートを巻いて、作ったアイスのもとを絞り入れます。シートはコーンより高めに巻くことで、コーンの外までアイスを楽しめる本格的な仕上がりに。

冷凍庫に入れてアイス部分がほどよく固まったら、表面へチョコレートやアーモンドなどをトッピングして、もう一度冷凍庫へ。カラースプレーや砕いたクッキーなど、好きなお菓子を組み合わせられるので、楽しみ方は無限大……!!

最後にクッキングシートをそっと外せば、キュートなコーンアイスの出来上がり! いろいろなお菓子を使って、自分だけのアイス作りにチャレンジしてみてはいかがでしょうか?