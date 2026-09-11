かっぱ寿司は、プリキュアシリーズ最新作『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』の公開を記念したコラボキャンペーンを、2026年9月17日から実施する。

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今回のコラボでは、かっぱ寿司アプリ会員を対象にしたプレゼントキャンペーンを展開。期間中、店内飲食または持ち帰りで税込3,500円ごとに、描き下ろしイラストを使用した「名探偵プリキュア！アクリルキーホルダー」を1個プレゼントする。

アクリルキーホルダーは全4種類で、キュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナがラインナップされている。キャンペーンは9月17日から各店舗の景品がなくなり次第終了となる。

また、コラボ期間中は店内限定企画も実施。主人公・キュアアンサー(CV:千賀光莉)による、かっぱ寿司のテーマソング歌唱やオリジナルメッセージを店内で楽しめる。店内アナウンスは9月17日から10月28日まで、タッチパネルでの映像放映は9月17日から10月21日まで実施される。

さらに、映画館で配布される来場者プレゼント「ポチタンミラクルライト」と連動したキャンペーンも開催。「ポチタンミラクルライト」を店舗で提示し、税込3,500円ごとに会計すると、「プリキットミラールーペ★クリアカード」を1枚プレゼントする。こちらは9月18日から開始され、各店舗でなくなり次第終了となる。

ポチタンミラクルライト

(C)2026 映画名探偵プリキュア！製作委員会