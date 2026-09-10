ちょっとしたスイーツを食べたくても、いざ作るのはめんどくさい……。そんなときにも役立つ、小麦粉不使用×冷凍ストックOKなガトーショコラ風おやつとは……??

スティック式のインスタント飲料ブランド・カフェラトリーがInstagramで公開したレシピが、話題を呼んでいます。

ガトーショコラ風スイーツ1個分の材料は、卵1個ときな粉大さじ2、お好みの「カフェラトリー®」1本。カフェラトリー®のフレーバーを変えることで簡単に味変が可能です。

まずは、電子レンジ対応の容器で卵を溶いてきな粉を投入。続いて、それぞれの容器へ好みの「カフェラトリー®」を1本ずつ加えます。

材料をむらなく混ぜたら、あとは600Wの電子レンジで1分加熱するだけ! 加熱直後は表面が少しとろりとしていても、余熱で放置すればOKなのだそう。

粗熱が取れたら、容器に蓋をするかラップで包んで冷凍も可能。冷凍保存の目安は2～3週間で、食べるときは自然解凍するか、600Wの電子レンジで約30秒温めます。

温かい状態はもちろん、冷やしてしっとりした生地も絶品……!! オーブンやフライパンを使わずにできる今回のレシピ、ぜひ自宅で試してみては?