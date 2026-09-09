Qualiaは、タイ発のキャラクター「Butterbear(バターベア)」をモチーフにしたカプセルトイ「Butterbear(C)(バターベア) プリントミニトート」を、9月3日より全国のカプセルトイ売り場で展開している。

「Butterbear(バターベア)」は、タイ国内を中心に人気を集めるキャラクター。SNSでの発信を通じて海外でも注目されており、アパレルブランドやテーマパークとのコラボレーションなども行われている。

今回登場した「Butterbear(C)(バターベア) プリントミニトート」は、バターベアの写真をデザインしたミニトートバッグ。約23cmサイズで、A5サイズのノートを約3冊ほど収納できる仕様となっている。また、厚みのある生地を採用し、日常使いやサブバッグとしての利用を想定している。

「Butterbear(C)(バターベア) プリントミニトート」概要

価格：1回500円(税込)

種類数：全5種

発売日：2026年9月3日より順次発売

販売場所：全国のカプセルトイ売り場

商品サイズ：約23cm

ラインナップ

全5種類をラインナップする。

ラインナップA

ラインナップB

ラインナップC

ラインナップD

ラインナップE

商品の特徴

各デザインには、バターベアの写真をプリントしている。コンパクトなサイズながら収納力を備えており、A5サイズのノート約3冊が入る容量を確保した。

また、生地には厚みのある素材を使用。ちょっとした買い物や外出時のサブバッグとしても利用できる仕様となっている。

なお、バターベアは2026年9月に初来日を予定しており、スペシャルステージやファングリーティングの開催も予定されているという。