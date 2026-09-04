2026年9月発売予定のサンリオ関連カプセルトイをまとめてご紹介します。
今月は「サンリオキャラクターズ」の新作が多数登場するほか、人気のめじるしアクセサリーシリーズやフィギュア、ポーチ、リングコレクションなどバラエティ豊かなラインアップが勢ぞろい。さらに、シュガーバニーズやチャーミーキティ、ジュエルペットなど懐かしのキャラクター商品も登場します。
※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。
9月上旬発売
サンリオキャラクターズ めじるしアクセサリー Halloween！
Halloween姿のめじるしアクセサリーが新登場です。
- 発売時期：9月第2週
- 価格：300円
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)
サンリオキャラクターズ カラーコレクション ～Black～
サンリオキャラクターズたちをブラックでまとめたチャーム。
- 発売時期：9月第2週
- 価格：300円
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)
サンリオキャラクターズ ガラケー風ミラーチャーム
懐かしい「ガラケー」デザインのミラーチャーム。ガラケーを開くと、画面のかわりにミニミラーとなっています。
- 発売時期：9月第2週
- 価格：400円
- メーカー：バンダイ(ガシャポン)
サンリオキャラクターズ 和んこフィギュア
サンリオキャラたちが和風なわんこになっちゃたフィギュア。
- 発売時期：9月上旬
- 価格：400円
- メーカー：タカラトミーアーツ
サンリオマシュマロみたいなふわふわにゃんこ どこでもぬいぐるみチャーム
いろんなところに付けられるぬいぐるみチャーム。
- 発売時期：9月上旬
- 価格：500円
- メーカー：夢屋
サンリオハローキティアクリルキーホルダー2
推し活にも使えるキティのアクリルキーホルダー。
- 発売時期：9月上旬
- 価格：300円
- メーカー：夢屋
サンリオキャラクターズ ファッションリングオーロラコレクション2
クリア素材にオーロラ塗装を施した、サンリオキャラクターズのフェイス型ファッションリング第2弾。
- 発売時期：9月上旬
- 価格：300円
- メーカー：タカラトミーアーツ
サンリオキャラクターズ ふわわフロッキーマスコット2 ～ハンサムブルー～
半立体のぺたんこフォルムがかわいい、サンリオキャラクターズのふわふわフロッキー仕様のマスコット第2弾。
- 発売時期：9月上旬
- 価格：300円
- メーカー：タカラトミーアーツ