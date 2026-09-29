ローソンは9月29日より、全国のローソン店舗で「mojojojo」のキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルチャームがもらえる企画や、引用ポストキャンペーン、オリジナルグッズの販売などを行う。

『mojojojo』とは

尾崎歩美さん(@mojojojogram)が2013年より展開する、ぬいぐるみ・雑貨ブランド。Instagramフォロワー17.4万人超え(9月現在)。独特の表情と素朴な温かみ、媚びない可愛さ、ゆるっとしたフォルムが特徴で、多くのファンに支持されている。

先着・数量限定でもらえる!オリジナルチャーム(全4種・各店計12個)

9月29日7:00～10月12日のキャンペーン期間中に対象のお菓子を2点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルチャーム」を1個プレゼントする。景品は1人1店舗の買い物につき各種1個、計4個まで。または景品がなくなり次第終了。全国のローソン(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100・Lミニマートは除く)が対象。

引用ポストキャンペーン

9月29日ポスト後～10月5日の期間中にローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のキャンペーン告知ポストに「ローソンmojojojo」とコメントを入れて引用ポストすると、抽選で1名に「オリジナルQUOカード1万円分」をプレゼントする。

オリジナルQUOカード

数量限定のオリジナルギフト販売

9月29日より順次、数量限定のオリジナルギフトを販売する。商品がなくなり次第終了。

牛乳パック型ミルクキャンディーギフト トリ(ピンク)(935円)

内容：ミルクキャンディー8個&オリジナル缶バッジ1個

オリジナル缶バッジサイズ(約)：直径56mm

牛乳パック型ミルクキャンディーギフト ウサギ(ブルー)(935円)

なおローソンオンラインギフトにて、「牛乳パック型ミルクキャンディーセット」(2,695円・配送料込み)として数量限定でオンライン販売も実施する。受付期間は9月29日～10月12日、商品お届け期間は11月上旬。

ローソン・@Loppi・HMV限定 数量限定!オリジナルグッズ

9月29日より、ローソン店頭・@Loppi・HMV限定で「mojojojo」のオリジナル商品を、数量限定で発売する。9月30日より北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)で発売、10月1日より江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)で発売。

エコバッグ(全2種)(各1,760円)

ぷっくるシール(全1種)(660円)

マスコットキ―ホルダー(全4種)(各2,530円)

@Loppi・HMV限定予約販売

9月29日10:00～11月2日23:30の期間中、@Loppi・HMV限定で「mojojojo」のオリジナルグッズの予約販売を行う。お渡し日は2月18日より開始。

マスコットキーホルダー(＠Loppi・HMV限定) (全4種)(各2,750円)

ダイカットクッション (全2種)(各4,950円)

巾着ポーチ (全2種)(各2,200円)

ガチャきゃらポーチ (全2種)(各1,980円)

コピー機オリジナルステッカー

9月29日～12月28日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で「mojojojo」のオリジナルステッカーを販売する。好みの絵柄を選ぶことができる。

オリジナルステッカー(全6種)

L判(各400円)

2L判(各600円)

(C)mojojojo (C)Lawson, Inc.