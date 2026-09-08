回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は9月17日より、カプセルトイコイン付きおこさまメニューにて、絵本『はらぺこあおむし』の世界観をモチーフにしたカプセルトイ「はらぺこあおむし つながるチャームコレクション」を、かっぱ寿司全店にて展開する。

「はらぺこあおむし つながるチャームコレクション」は、世界中の子どもたちに親しまれている絵本『はらぺこあおむし』(エリック・カール作)の中で、はらぺこあおむしが毎日さまざまな食べ物を食べて成長し、7日目に美しいちょうちょへ生まれ変わる姿を表現したカプセルトイ。

りんごから始まり最後はちょうちょになる「Day1」～「Day7」まで全7種がラインアップされており、それぞれをつなげ、集めるほどに物語の世界が完成していく。『はらぺこあおむし』のストーリーになぞらえながら、おこさまが毎日の食事や食べ物への興味を深めるきっかけとなるよう、“食育”の要素も取り入れたカプセルトイとなっている。

対象メニューは、子どもに人気のネタやカレーを「新幹線プレート」に乗せて運ぶメニュー「おこさまにぎりとハンバーグセット」「おこさまカレーとハンバーグセット」(各540円～)や、短くカットされた「おこさまうどん」(290円～)、「おこさまポテトプレート」(340円～)、「おこさまプレート」(290円～)。カプセルトイコイン単体(190円～)でも利用できる。なお、本カプセルトイは無くなり次第終了となる。

※一部店舗では価格が異なる。

※掲載写真はイメージ。