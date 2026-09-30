ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、スペシャルイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2027』を12月2日から順次開催する。第1弾のラインナップとして、「美少女戦士セーラームーン」とのコラボレーションを実施することが決定した。

「美少女戦士セーラームーン」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンのコラボレーションは、2018年、2019年、2022年に続く4回目。パーク開業25周年を記念し、過去の開催時に好評を博したアトラクション『美少女戦士セーラームーン・ザ・ミラクル 4-D ～ムーン・パレス編 デラックス～』が期間限定で復活する。

同アトラクションは、3D映像と環境演出によって「美少女戦士セーラームーン」の世界に入り込むシアター・ショー。月のパレスで開かれた舞踏会を舞台に、“幻の銀水晶”を狙う敵に立ち向かうセーラームーンと9人のセーラー戦士たちの物語が描かれる。

また、パーク25周年を記念して、『美少女戦士セーラームーン×ストーリー・ライド』を初開催することも発表された。開催場所は「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」で、アトラクションの詳細は後日発表予定となっている。

コラボレーション期間は12月2日から2027年4月5日まで。アトラクションに加え、オリジナルフードやグッズも展開予定で、販売開始日や詳細は後日発表される。

(C)Naoko Takeuchi

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