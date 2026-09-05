生物と宝石を融合させ、息を飲むほど美しき色鉛筆画を生み出す安部祐一朗氏。そんな安部氏が手がける作品が、またまたカプセルトフィギュアになって登場することに。今度は、苺やブルーベリーなど、食物と宝石が融合した作品をモチーフにしたキラッキラのチャームの登場です!

こちらが、12月に発売される新作カプセルトイ「『生物×宝石』食物編 vol.2」です。美しい輝きを放つフルーツや野菜が、まばゆいですね。

今回のラインナップは、「イチゴ×スピネル」「ブルーベリー×サファイア」「ダイコン×クォーツ」「ピーナッツ×サンストーン」「サツマイモ×シトリン」の全5種。元となった色鉛筆画がこちらです!

どれもXで注目を集めた作品ばかり。この美しい色鉛筆画を手元で楽しめるなんて、ワクワクしますね。発売は12月とまだまだ先なのですが、SNSでは、「すごーい! さつまいもがキラキラ」「超可愛い!! 千葉県民としてピーナッツを推す」「大根ええ味出しとる」「いちごとブルーベリー、めっちゃ可愛い!」「コンプ目指します!!」と早くも話題に。

唯一無二の輝きを放つカプセルトイ「『生物×宝石』食物編 vol.2」。たくさんゲットして、みなさんの日常に、いろどりと輝きをさらにプラスしてみてはいかがでしょうか。

トレンドリサーチャー:會田理沙子 編集:マイナビニュース ホビー編集部