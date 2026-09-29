アニメ『ちいかわ』第382話「パラレルワールド(8)／クラッキング」の1週間限定見逃し配信中が、9月29日よりスタートした。なお、新作アニメの放送は今回でいったん終了となり、次回10月2日からはリバイバル放送が行われる。
／— 『ちいかわ』アニメ公式 (@anime_chiikawa) September 28, 2026
TVアニメちいかわ 第382話
見逃し配信スタート📺
＼
第382話「パラレルワールド⑧／クラッキング」の1週間限定見逃し配信は下記URLよりご覧ください✨
▼YouTubehttps://t.co/EECBvVDT93
※FOD、TVerでも1週間限定見逃し配信中#ちいかわ#アニメちいかわ
配信は「めざましテレビチャンネル」とTVerで実施中。「パラレルワールド(8)」では、ちいかわを心配するハチワレが「思い出」を質問する。「クラッキング」では、あのこが木の上にいるグレーの子を……。
次回からは人気回のリバイバル放送となる今回、ファンからは「今年の新作があのこのアレで締めなのもやってくれるなオイ」「ここで次回は来年1月って…容赦ないな」と、"あのこ"の登場で締めくくることに対するコメントが多く寄せられている。