アニメ『ちいかわ』第382話「パラレルワールド(8)／クラッキング」の1週間限定見逃し配信中が、9月29日よりスタートした。なお、新作アニメの放送は今回でいったん終了となり、次回10月2日からはリバイバル放送が行われる。

配信は「めざましテレビチャンネル」とTVerで実施中。「パラレルワールド(8)」では、ちいかわを心配するハチワレが「思い出」を質問する。「クラッキング」では、あのこが木の上にいるグレーの子を……。

次回からは人気回のリバイバル放送となる今回、ファンからは「今年の新作があのこのアレで締めなのもやってくれるなオイ」「ここで次回は来年1月って…容赦ないな」と、"あのこ"の登場で締めくくることに対するコメントが多く寄せられている。

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