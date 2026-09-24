ハートは、立体グミシリーズ「4Dグミ」の新商品として、「4Dグミ／たまごっち」を2026年9月21日より全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで順次発売する。

本商品は、2026年11月に30周年を迎える「たまごっち」をモチーフにしたグミ商品。

まめっち、くちぱっち、ふらわっち、みみっちの4キャラクターを立体的に再現している。

まめっちの耳や、くちぱっちのくちびる、ふらわっちの花、みみっちの特徴的なシルエットなど、それぞれのキャラクターの特徴を立体造形で表現している。

「4Dグミ／たまごっち」概要

商品名：4Dグミ／たまごっち

価格：194円

発売日：9月21日

販売場所：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどのお菓子売場

商品サイズ：W115×H165×D15(mm)

発売元：ハート

ラインナップ

ラインナップは、まめっち、くちぱっち、ふらわっち、みみっちの全4種類。



「4Dグミ」とは

それぞれ異なるフレーバーを採用しており、まめっちはレモン味、くちぱっちはマスカット味、ふらわっちはピーチ味、みみっちはブルーベリー味となっている。

「4Dグミ」は、立体的な造形を特徴とするグミシリーズ。キャラクターの形状を再現したデザインで展開されており、これまでにもさまざまなキャラクターをモチーフとした商品が販売されている。

今回の「4Dグミ／たまごっち」では、各キャラクターの特徴を立体的に表現。正面だけでなく側面や背面から見ても、それぞれのフォルムが分かる造形となっている。

まめっちグミ正面

まめっちグミ側面

まめっちグミ背面

※「4D、3D＋Delicious」は深セン市金多多食品有限公司(英名：Shenzhen Amos Sweets & Foods Co., Ltd.)の登録商標。

2026年に30周年を迎える「たまごっち」

「たまごっち」は1996年11月23日に“携帯育成デジタルペット”として発売された商品。以降、さまざまなシリーズが国内外で展開されている。

発表によると、1996年から2026年3月までに全世界累計1億3百万個以上を出荷しているという。

また、2026年11月には30周年を迎え、関連イベントやグッズ展開も行われている。

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