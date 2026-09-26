パペットスンスンがパーソナリティをつとめるラジオ番組『パペットスンスンのDJ SUNSUN』では、9月26日より番組オリジナルグッズの受注販売を開始する。販売は、TOKYO FM公式ショッピングサイトにて受注受付を行う。

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撮り下ろし写真のグッズ、ラインナップは?

『パペットスンスンのDJ SUNSUN』は、TOKYO FMで毎週土曜に放送中のパペットスンスンがパーソナリティをつとめるラジオ番組。TOKYO FM史上最年少の冠パーソナリティ・パペットスンスンが、リスナーからのお便りに応えたり、リクエスト曲を紹介するなど、幅広い世代から人気を博している。

番組オリジナルグッズは、スンスンがTOKYO FMのスタジオで番組を収録している様子を撮影した撮り下ろし写真がプリントされたTシャツやトートバッグ、スンスン×ラジオをテーマにしたアクリルキーホルダーがラインナップ。詳細はTOKYO FM公式ショッピングサイトを確認のこと。

DJ SUNSUN T シャツ(4,400円)

DJ SUNSUN T シャツ(4,400円)、サイズ展開 S/M/L/XL。

DJ SUNSUN T シャツ(4,400円)、サイズ展開 S/M/L/XL。

DJ SUNSUN トートバッグ(3,300円)

DJ SUNSUN トートバッグ(3,300円)、カラー展開 ホワイト・ブラック。

DJ SUNSUN トートバッグ(3,300円)、ホワイト

DJ SUNSUN トートバッグ(3,300円)、ブラック

DJ SUNSUN アクリルキーホルダー(1,200円)

DJ SUNSUN アクリルキーホルダー(1,200円)、柄はランダム

DJ SUNSUN アクリルキーホルダー(1,200円)

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