あきんどスシローは、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」との初コラボレーションを10月7日から全国のスシローで開催。限定グッズ付きのすしやスイーツ、ドリンクメニューなどを展開する。

ポムポムプリンの最新画像をまとめて見る

今回のコラボテーマは「スシローでポムロー」。第1弾を10月7日、第2弾を10月21日から順次スタートし、コラボピックやステッカー、マスコットなどが付属する多彩なメニューを販売する。

第1弾では、全7種のコラボピック付き「エビエビサラダ」(280円～)、「ハンバーグにぎり」(250円～)が登場。

第1弾 コラボピック（全7種）イメージ

このほか、ホログラム仕様のコラボステッカー(全5種)が付属する「ティラミスケーキ」(380円～)も販売される。

「ティラミスケーキ」(380円～),

第1弾 コラボステッカー（全5種）イメージ

第2弾では、同じく全7種のコラボピック付き「いくら包み」(280円～)、「てりたま軍艦」(250円～)を発売。

第2弾 コラボピック（全7種）イメージ

ホログラム仕様のコラボステッカー(全5種)付き「プリンアラモード」(380円～)もラインアップする。

「プリンアラモード」(380円～)

第2弾 コラボステッカー（全5種）イメージ



また、ポムポムプリンの好物であるプリンを使用した「まぜまぜ！プリンッペ」(430円～)も登場。商品にはコラボキラキラステッカーが付属する。

「まぜまぜ！プリンッペ」(430円～)

コラボキラキラステッカー



さらに、ソフトドリンクとセットになったコラボマスコット付き商品も販売。第1弾・第2弾それぞれ全4種(シークレット含む)のマスコットを用意するほか、「つくローセット」には第1弾でコラボミニチャーム(全3種)、第2弾でコラボファスナーポーチ(全4種)が付属する。

第1弾 コラボマスコット 全4種（3種＋シークレット1種）イメージ

第2弾 コラボマスコット 全4種（3種＋シークレット1種）イメージ

第1弾 コラボミニチャーム（全3種）イメージ

第2弾 コラボファスナーポーチ（全4種）イメージ

キャンペーン施策として、スシロー公式アプリから応募すると抽選で100人にオリジナルデザインのブランケットが当たるほか、公式Xの対象投稿をいいね・リポストした人の中から抽選で20人に1万円分のデジタルお食事券をプレゼントする。

ブランケット

このほか、デジタル スシロービジョン「デジロー」導入店舗では、コラボ演出を楽しめる「ポムポムプリン モード」も実施。期間中は店舗内でもポムポムプリンの世界観を体験できる。