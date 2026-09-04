「斉木楠雄のΨ難 めじるしアクセサリー」発売!

アニメ『斉木楠雄のΨ難』の世界観をぎゅっと凝縮した「めじるしアクセサリー」がガシャポンに登場。斉木楠雄をはじめとしたΨ高メンバーが、ここでしか手に入らないオリジナルSDデザインで立体化されています。カバンやポーチにつけても邪魔にならない絶妙なサイズ感で、ファン同士の“共有したくなるかわいさ”が詰まったアイテム。キャラクターの特徴を細部まで拾った造形は、アニメの名シーンを思い出させる再現度で、思わず語りたくなる仕上がりです。初回発売後も複数回の出荷が予定されているため、推しを確実に迎えたい人にも嬉しいラインナップとなっています。

発売情報

バンダイ ガシャポン

斉木楠雄のΨ難 めじるしアクセサリー

2026年9月 第3週

全5種

400円(税込)



※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

斉木楠雄

手のひらサイズでも存在感抜群。髪色のピンクが鮮やかで、バッグにつけるだけで一気に“斉木感”が出るのが嬉しいポイント。 アニメの“無表情だけど全部わかってる”楠雄らしさを、SDながらしっかり再現。アンテナの形状や表情のニュアンスなど、ファンなら思わず「これこれ！」と言いたくなる仕上がりです。

燃堂力

大きめのシルエットがかわいく、飾っても持ち歩いても存在感たっぷり。 燃堂の豪快な笑顔をSD化しつつ、アニメの“頼れるバカ”感を忠実に再現。髪型のボリュームや眉の角度など、細かい造形がファン心をくすぐります。

海藤瞬

コンパクトながら、海藤の“中二病オーラ”がしっかり伝わるデザイン。 アニメの名シーンを思い出させる再現度。海藤推しにはたまらない仕上がりです。

照橋心美

小さくても圧倒的かわいさ。カバンにつけるだけで“照橋さんの輝き”が広がるアイテム。 制服のリボンの形状など、アニメの美しさをSDで丁寧に再現。あの「おっふ」を思い出す表情がポイントで、ファン同士で共有したくなる完成度です。

窪谷須亜蓮

クールな雰囲気とどこか柔らかさのある表情が同居した、持ち歩きたくなるサイズ感のアクセ。キーホルダーとしてつけると、“元不良だけど今はいい人”な窪谷須のギャップをさりげなくアピールできます。

SNSでの反響

「ぜったいに全員ほしい」

「意地でも見つけたいよね、これ」

「小学生の時大好きだったアニメのめじるし嬉しい」