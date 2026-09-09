Netflixで独占配信中のリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン2が、9月8日配信のエピソード17〜20でついに完結を迎えた。

『ラヴ上等』は、ヤンキー気質の男女たちによる共同生活を通して恋愛模様を描く恋愛リアリティショー。企画・プロデュースをMEGUMIが手掛け、MCはMEGUMI、永野、Awichが務める。シーズン2ではゲストMCとしてONE OK ROCKのTakaも出演した。

8月の配信開始以降、SNSを中心に話題を集めている同作。最終週となるエピソード17〜20では、転校生の登場による恋模様の変化やメンバー同士の衝突、お泊まりデート、そして運命の卒業式までが描かれる。

転校生・かほちの登場で恋愛模様に変化

エピソード17では、転校生のかほちがアカデミーに加入。シャランは、みみに好意を寄せるたいちゃんに対し「好きすぎてつらい」と複雑な胸中を吐露する。

また、女性メンバー同士の些細なすれ違いが大きな対立へ発展。あやちぇるとりんりんが激しく衝突し、セキュリティが仲裁に入る事態となった。

さらに道徳の授業では、かほちが逮捕歴やシングルマザーとしての生活、両親への感謝の思いを語る場面も。そんな中、お泊まりデート権を獲得したルネは、みみとの距離を一気に縮めていく。

たいちゃんとルネが衝突 揺れる恋心

続くエピソード18では、みみとのお泊まりデートを終えたルネに対し、たいちゃんが複雑な感情をぶつける展開に。話し合いは取っ組み合いのケンカへと発展するが、その後は互いの本音を明かし合う。

一方、サラへの想いを自覚したりょーぴーは、恋のライバルでもあるカズマに自らの気持ちを打ち明ける。

そんな中、たいちゃんへの恋が実らない現実に苦しむシャランは、突然アカデミーを飛び出してしまう。退学を心配したメンバーたちは学校中を捜し回ることになる。

卒業目前、それぞれが向き合う過去と未来

エピソード19では、シャランが過去に訪れたシークワーサー農園を再び訪問。たいちゃんへの思いに悩む胸の内を明かす。

また、カマケンはこれまで誰にも話してこなかった過去をりんりんに告白。距離を縮める2人だったが、ある出来事が関係に影を落とすことになる。

さらに熱を出して倒れたかほちは、看病に訪れたカズマの優しさに心を動かされる。卒業式を目前に控える中、「退学したい。好きな人いない」と涙を流すりんりんに、かほちとたいちゃんが寄り添う姿も描かれた。

運命の卒業式へ

最終話となるエピソード20では、卒業式前夜に花火を見ながら共同生活を振り返るメンバーたちの姿が映し出される。

たいちゃんはシーズン1メンバーの坊と電話で会話し、先輩メンバーへの感謝と卒業式への決意を語る。そして迎えた卒業式。それぞれが自らの恋と人生に向き合い、運命の告白に臨む。

恋愛だけでなく、友情や対立、再生のドラマも描いてきた『ラヴ上等』シーズン2。果たして最後にカップル成立となるのはどのペアなのか。メンバーたちが導き出した答えに注目だ。

Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」シーズン2 第二期 独占配信中