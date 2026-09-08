ONE OK ROCK、約80万人を動員した『DETOX』ツアー終幕　YAOとして新曲も披露

ONE OK ROCKが、日本ツアー「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026」を完走した。アリーナ6公演を経て、9月5日（土）、6日（日）に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催した野外2公演でフィナーレを飾り、アルバム『DETOX』を携えた一連のツアーで全世界53都市、累計約80万人を動員した。

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今回のツアーでは、アルバム『DETOX』から「Puppets Cant Control You」や「Tropical Therapy」といった楽曲はもちろん、「Delusion:All」と「The Pilot 3」を原曲とはひと味異なるアコースティックアレンジで届ける一幕も。「Taking Off」「Prove」「Liar」など、久々に披露された楽曲もセットリストに含まれた。さらに、3rdアルバムから10thアルバムまでの楽曲を織り交ぜたメドレーも披露され、各曲が収録されたアルバムのジャケットがLEDスクリーンに次々と映し出されるたび、ファンから歓喜の声が上がった。新旧の楽曲を幅広く盛り込んだセットリストで、ONE OK ROCKのこれまでと現在を一度に体感できるステージとなった。

Photo by Masahiro Yamada

MCでは、Ryotaが「命削って最後までぶっ通していくんでよろしく！」、Tomoyaが「とことん行こうか、今日は！」と呼びかけ、Toruは「コロナの時の無観客ライブぶりに帰って来れて、素晴らしい景色を見せてもらえて嬉しいです！」と感謝を伝えた。Takaも「ONE OK ROCK一同、今日は命かけてやらせていただきますので、皆さんもエネルギーを返してください！」と話した。

Photo by Masahiro Yamada

Photo by Kosuke Ito

Photo by Masahiro Yamada

Photo by Masahiro Yamada

ライブ中盤には、Awich、CHICO CARLITO、PaleduskがONE OK ROCKとともにステージへ。4組による新プロジェクト、YAOとして「777」を繰り出し、炎が立ち上る演出とともに会場の熱気を一段と引き上げた。さらに、9月4日にリリースされたばかりの新曲「ありふれた世界の果てに」、そして「C.U.R.I.O.S.I.T.Y.」「One by One」へとつなぎ、ジャンルの垣根を越えたコラボレーションで観客を沸かせた。

Photo by Masahiro Yamada

続く「+Matter」「Stand Out Fit In」では、観客が一斉にジャンプ。フロア全体が大きく揺れ動くほどの盛り上がりを見せた。本編ラストの「Wasted Nights」では、Takaの力強く伸びやかな歌声が響き渡り、壮大なフィナーレを迎えた。アンコールに応えて再びステージへ登場すると、「We are」を熱唱。「キミシダイ列車」ではTakaがアリーナ外周を駆け抜け、「今日は悔い残すなよ！」と叫ぶと、会場のボルテージはさらに上昇。続く「Mighty Long Fall」、最終日のみ披露された「完全感覚Dreamer」で最後まで怒涛の盛り上がりを見せ、夜空を彩る花火とともにツアーは幕を閉じた。

Photo by Kosuke Ito

また、9月6日のZOZOマリンスタジアム公演の模様が、10月9日（金）にストリーミング配信されることも発表された。本公演の公式セットリストプレイリストも公開されている。

約1年半にわたり、アルバム『DETOX』を携えて世界中を駆け抜けてきたONE OK ROCK。大規模なツアーを完走した彼らの次なるステージからも目が離せない。

＜セットリスト＞

「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026」

2026年9月5日（土）、6日（日）

千葉・ZOZOマリンスタジアム

01. Fight the night

02. Taking Off

03. Prove

04. The Beginning

05. Make It Out Alive

06. Puppets Cant Control You

07. Liar

08. Delusion:All（Acoustic ver.）

09. The Pilot 3（Acoustic ver.）

10. Tropical Therapy

11. Instrumental

12. 777（YAO）

13. ありふれた世界の果てに（YAO）

14. C.U.R.I.O.S.I.T.Y.（YAO）

15. One by One（YAO）

16. メドレー

Bombs away → Wonder → Deeper Deeper / 69 → Start Again → 恋ノアイボウ心ノクピド → Clock Strikes

17. +Matter

18. Stand Out Fit In

19. Wasted Nights

アンコール

20. We are

21. キミシダイ列車

22. Mighty Long Fall

23. 完全感覚Dreamer（9月6日公演のみ）

「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026」

配信日：2026年10月9日（金）

開場19:00／開演20:00（日本時間）

アーカイブ配信：10月9日（金）の配信終了後、準備が整い次第～10月12日（月）23:59

詳細・視聴・チケット購入：ONE OK ROCK Official Live Streaming Site

https://liveship.tokyo/detoxfinal2026/

「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026」セットリストプレイリスト

https://OOR.lnk.to/DETOXJPTOURFINALPLTA

ONE OK ROCK

Live Blu-ray & DVD

『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM』

発売中（2026年7月29日発売）

Blu-ray：QYXL-90007／7,920円（税込）

DVD：QYBL-90008／6,820円（税込）

・2025年8月31日に行われた日産スタジアム公演を収録

・ライブフォト、メンバーインタビュー、Ryota、Emil Öhlund、Junji Kumaharaのインタビュー＆撮り下ろし写真、『DETOX』のデザインラフスケッチなどを収めた100ページのブックレットを封入

ONE OK ROCK

2005年結成。エモ、ロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなライブパフォーマンスが若い世代に支持されてきた。2007年のデビュー以来、全国のライブハウスや各地の夏フェスを中心に積極的にライブを行い、日本武道館公演や野外スタジアム公演、大規模な全国アリーナツアー、ドームツアーなどを成功させてきた。さらに、海外レーベルとの契約やアルバムのリリースを経て、アメリカ、ヨーロッパ、アジアでのワールドツアーを成功させるなど、世界を舞台に活動を展開している。

＜関連リンク＞

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